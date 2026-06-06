El Papa, a bordo del avión a España: "Los abusos son una llaga todavía abierta"

A bordo del avión papal, y minutos antes de aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el papa León XIV ha asegurado este sábado que va a seguir trabajando personalmente y también toda la Iglesia "porque los abusos son una llaga todavía abierta". Tal y como informó el Vaticano este viernes a la noche, el Pontífice tendrá una reunión privada con las víctimas durante su viaje a España, aunque no se sabe cuándo ni cómo.

"Subrayo el hecho de que yo personalmente siempre he trabajado para instituir comisiones, para hacer normas y lo seguiré haciendo, también toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta", ha explicado el pontífice estadounidense al responder sobre la situación de los abusos por parte de la Iglesia española.

A los periodistas 80 periodistas de 11 países, que le han acompañado durante su viaje, ha asegurado que en España, donde permanecerá hasta el 12 de junio, se va a reunir con víctimas, pero ha añadido "que no puede reunirse con todas" las que se lo piden.

El Vaticano ha informado este viernes de que habrá una reunión con víctimas de abusos por parte del clero, aunque no especificó dónde o quiénes serán para "proteger su privacidad"

Leon XIV tiene un mensaje para todos los españoles

El avión de la compañía Ita Airways en el que ha viajado el papa León XIV ha aterrizado a las 10:12 horas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar su primera visita apostólica a España hasta el 12 de junio que, además de la capital, también le llevará a Barcelona y a las islas Canarias.

"Es el primer viaje a España después de un tiempo, estoy muy contento por realizar este viaje. He venido muchas veces, pero es la primera vez en esta misión", ha dicho el pontífice que como prior de los agustinos hizo cerca de 50 viajes a este país.

Asimismo, ha explicado que se trata de "una visita apostólica para encontrar a los fieles, celebrar la fe y llevar un mensaje de Jesucristo, pero saludará a toda la sociedad porque la Iglesia tiene un mensaje para todos como habrán visto en la encíclica", en referencia a Magnifica Humanitas publicada el 25 de mayo sobre la inteligencia artificial.

Por último, ha deseado a todos que tengan un buen viaje y que sea una oportunidad "para descubrir el entusiasmo; hay muchos jóvenes, así me han dicho, compartiendo la alegría de la fe podremos dar un mensaje muy bueno". Ha agregado que para cada ciudad que visitará "tiene un mensaje particular, y para vivir la fe anunciará el amor, la caridad y el respeto a cada ser humano".