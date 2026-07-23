Qué significan los cuadrados de colores que hay en el fondo de los cartones de leche y por qué algunos no lo tienen

Es un detalle que suele pasar desapercibido, pero que desde hace años alimenta todo tipo de teorías en redes sociales. Los pequeños cuadrados de colores que aparecen en la parte inferior de algunos cartones de leche han dado pie a rumores que, según recogen desde diversos espacios, aseguran que sirven para identificar productos reprocesados o de menor calidad.

Sin embargo, tal y como desmienten algunos especialistas en nutrición al diario Portal6, estas marcas no tienen ninguna relación con el contenido del envase, la calidad de la leche o su proceso de fabricación, sino que su función está vinculada exclusivamente a la impresión del cartón.

Para qué sirven los cuadrados de colores

Los conocidos como bloques o códigos de control de impresión son una herramienta utilizada durante la fabricación del envase para comprobar que los colores se imprimen correctamente.

Estas marcas corresponden al sistema de color CMYK (cian, magenta, amarillo y negro), el estándar utilizado en la industria gráfica para calibrar las máquinas de impresión y garantizar que los colores del diseño se reproduzcan con precisión. Su presencia permite a los operarios detectar posibles desviaciones en la impresión antes de que el envase llegue al consumidor.

¿Por qué algunos cartones los tienen y otros no?

No todos los envases muestran estos cuadrados porque su utilización depende del diseño gráfico y del sistema de impresión empleado por cada fabricante del cartón. En otras palabras, que un cartón de leche tenga estas marcas o carezca de ellas no significa absolutamente nada sobre el producto que contiene. Se trata únicamente de una decisión técnica relacionada con el proceso de fabricación del envase.

En qué hay que fijarse al comprar leche

A la hora de elegir un cartón de leche, los aspectos realmente importantes son otros. Conviene comprobar que el envase esté en buen estado, revisar la fecha de caducidad, asegurarse de que se ha conservado correctamente y verificar que cumple con la normativa sanitaria correspondiente. Los pequeños cuadrados de colores, en cambio, solo forman parte del proceso de impresión del envase y no dicen nada sobre la leche que hay en su interior.