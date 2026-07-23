Una señora se acerca a Pedro Piqueras para decirle que Sánchez envía drones a provocar incendios: "Dijo que los periodistas somos mentirosos"

La anécdota surrealista del día la ha contado el expresentador de televisión Pedro Piqueras durante su intervención en el programa Mañaneros 360, con Javier Ruiz y Adela González al frente, en la que hablaban del incendio de Guadalajara, que supera ya las 32.000 hectáreas.

Piqueras ha comentado que hace unos días tuvo un incidente en León, donde acudió al programa de radio de Pepa Fernández, de RNE. Estaba sentado frente a una mesa con un compañero periodista de León cuando se acercó una señora para saludarle y, poco después, se puso a hablar con el otro periodista.

"De pronto, la señora dice que los periodistas somos unos mentirosos", ha revelado Piqueras, quien le preguntó el motivo, entrando al trapo, y esta le respondió que los periodistas están "ocultando la verdad de los incendios para proteger a Pedro Sánchez".

"Me dijo que Sámchez ordenó lanzar rayos láser desde drones"

"Me dijo que Pedro Sánchez había ordenado el lanzamiento de rayos láser desde drones para quemar los bosques que son de comunidades no socialistas. Sí, sí, en ese momento le dije a la señora: Pero, ¿cómo es posible que diga eso?", ha relatado el expresentador.

No daba crédito, pero la señora insistía en que Sánchez dio una orden de incendiar las comunidades que no fueran "socialistas". Lo peor llegó después, cuando Piqueras buscó en internet información al respecto y encontró una publicación con más de un millón de reproducciones.

"Dice así: Pillado un rayo láser que proviene de un dron incendiando un bosque en León. El mensaje adjunta una imagen de un bosque sobre el que cae un haz del cielo, provocando humo en la superficie. Después, la grabación hace un fundido a negro y en la pantalla aparece un texto que dice: Posible dron militar incendiando con rayo láser", ha relatado, todavía sorprendido.

Para Piqueras, este tipo de noticias y teorías conspiranoicas están proliferando y "alguien está enajenando a la gente".