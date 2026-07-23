Los adolescentes ya no podrán usar bicicletas eléctricas en estos lugares: esto es lo que plantea la nueva norma

El uso de bicicletas eléctricas por parte de los adolescentes podría cambiar en Brasil si salen adelante varias iniciativas legislativas que buscan reforzar la seguridad vial. Entre las medidas que se están estudiando figura la prohibición de que los menores de 15 años circulen con este tipo de vehículos en espacios públicos, aunque la propuesta todavía se encuentra en tramitación y no ha entrado en vigor.

El proyecto de ley 4.920/2025, que se analiza en el Congreso Nacional, plantea que solo las personas mayores de 15 años puedan utilizar bicicletas eléctricas y motorizadas en calles, avenidas, carriles bici y ciclovías. Hasta que complete el proceso legislativo y, en su caso, sea aprobado y sancionado, la normativa actual seguirá siendo la que regula su uso.

Además de la propuesta de ámbito nacional, algunos municipios ya estudian normas propias. Es el caso de Serra, en el estado de Espírito Santo, donde se debate el programa Bicicleta Segura, que elevaría la edad mínima hasta los 16 años. Esta iniciativa tampoco ha sido aprobada todavía, por lo que los menores continúan pudiendo utilizar bicicletas eléctricas siempre que se ajusten a la normativa vigente.

Más medidas de seguridad

Los proyectos no solo ponen el foco en la edad mínima, sino que además contemplan hacer obligatorio el uso del casco para conductores y pasajeros, además de exigir que las bicicletas eléctricas cuenten con elementos como luces delanteras y traseras, timbre, señalización reflectante, neumáticos en buen estado y sistemas para controlar o indicar la velocidad.

Otra de las novedades sería la prohibición de utilizar el teléfono móvil mientras se conduce, salvo mediante sistemas que permitan mantener las manos en el manillar. También se impediría el uso de auriculares que dificulten escuchar el tráfico.

Límites de velocidad

Las propuestas también fijan velocidades máximas según el tipo de vía. En las zonas compartidas con peatones, el límite sería de 6 km/h, mientras que en carriles bici y ciclovías podría alcanzarse una velocidad de hasta 25 km/h. En determinadas vías urbanas autorizadas, el máximo sería de 32 km/h.

El objetivo es reducir el riesgo de accidentes y mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas y otros vehículos, en un contexto en el que las bicicletas eléctricas han ganado popularidad como medio de transporte para desplazamientos diarios.

Qué dice la normativa actual

En Brasil, el Consejo Nacional de Tráfico (Contran) considera bicicleta eléctrica a la que dispone de un motor auxiliar de hasta 1.000 vatios, asistencia al pedaleo y una velocidad máxima de 32 km/h, sin acelerador manual. Los modelos que superan estos límites pueden ser clasificados como ciclomotores o motocicletas, lo que implica requisitos adicionales como matrícula o permiso de conducción.

Por el momento, ninguna de las nuevas restricciones propuestas ha entrado en vigor. Tanto el proyecto nacional como la iniciativa impulsada en Serra continúan su tramitación y deberán superar varias fases antes de convertirse en ley.