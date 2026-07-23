Madrid arde con tres incendios activos en la Comunidad tras reavivarse el de Villa del Prado: "Va a ser una tarde complicada"

"Va a ser una tarde complicada de altas temperaturas y mucho viento". Quien lo dice es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha lanzado ese aviso este jueves tras confirmar que en la región hay activos tres graves incendios forestales: el de Almorox, que comenzó en Toledo; el de Villa del Prado, que se ha reavivado; y el de San Martín de Valdeiglesias, que se ha decretado hoy mismo.

Fruto de esas circunstancias el 112 de la Comunidad de Madrid ya ha enviado al menos dos mensajes de alerta Es-Alert a través de los móviles para avisar a los vecinos de Villa del Prado y los vecinos de las urbanizaciones de San Ramón y Jaracruz (en San Martín de Valdeiglesias) con el objeto de que cierren puertas y ventanas y se confinen en sus domicilios.

El incendio de Villa del Prado ha obligado a desalojar el centro residencial Casa Hogar Aman Picadas en Aldea del Fresno. Los 78 residentes serán trasladados al polideportivo municipal, según ha advertido la misma Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 esta misma tarde. Por el fuego de Almorox ya se desalojó anoche a un centenar de personas anoche en la zona del Villa del Prado.

Los fuegos se están dando los tres al suroeste de la capital. El incendio de Almorox ya está estabilizado mientras que el de Villa del Prado se ha reavivado este jueves. El incendio de San Martín de Valdeiglesias ha comenzado a mediodía después de que un coche ardiese en el arcén de la M-501: las llamas saltaron al monte y se comenzaron a propagar en dirección Pelayos de la Presa, una localidad cercana al este de allí.

En las labores de extinción trabajan 18 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, permanecen cortadas al tráfico la M-507 en dirección Navalcarnero y la N-403 hacia Toledo, en el cruce entre ambas carreteras.

Por el incendio de Almorox ya había reconocidas unas 890 hectáreas quemadas, 600 en la Comunidad de Madrid y unas 290 en Castilla-La Mancha. Estos incidentes se dan cerca de la zona en la que ya se registró en 2025 uno de los incendios forestales más graves de la oleada de fuegos vista el año pasado: el de Méntrida, en Toledo: ardieron 3.200 hectáreas y también afectó a la Comunidad de Madrid.