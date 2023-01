El mejor jugador de la historia de fútbol sala da un buen palo a un presidente de la Kings League

Un día más, la Kings League vuelve a ser protagonista por los rumores acerca de posibles fichajes y declaraciones de presidentes y jugadores. Esta vez, la bomba la ha soltado el mejor jugador de la historia de fútbol sala para el público general. El protagonista en esta ocasión ha sido el portugués Ricardinho, que ha sonado para varios equipos, con mayor fuerza para el conjunto de Gerard Romero, Jijantes.

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, el ex de Movistar Inter y ganador de varios trofeos a mejor jugador del mundo, realizó unas declaraciones un tanto polémicas contra uno de los presidentes de la Kings League por "haber dado información falsa" acerca del fichaje del portugués por algún equipo de la competición.

En el vídeo se puede apreciar como las palabras de Ricardinho no se producen en un tono relajado, sino que se le ve visiblemente molesto con las palabras del presidente de El Barrio, para el que tenía un mensaje guardado. "Lo que sé es un equipo donde no voy a jugar: El Barrio. El Barrio out".

Estas palabras las acompaña de un 'consejo' para el propio Adri Contreras, que en las últimas retransmisiones de la Kings League reiteró varias veces que el portugués lo tenía hecho con Jijantes, por lo que Ricardinho le ha hecho una petición antes de volver a "inventarse información".

"Adri, si me ves y tienes dudas, llámame y yo te responderé per no inventes, no saques la chistera", le espetó un Ricardinho que tenía claro que el mensaje se haría viral en la red social, que cuenta ya con casi 10.000 me gusta.

Este episodio no hace sino alimentar aún más el espectáculo de la Kings League, que cuenta ya con un público fiel que supera el millón de personas los domingos y que tendrá que esperar para saber la decisión final del astro portugués respecto a si formará parte o no de la Kings League en las próximas semanas.