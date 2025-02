Miles e indiscretos comentarios por lo que dice de Mercadona: "No acepto discusión"

La popular creadora de contenido Nuria Blanco (@nuriablanco333), que acumula hasta el momento más de 60.000 seguidores en TikTok, ha querido publicar un vídeo hablando de la conclusión a la que ha llegado sobre los supermercados de Mercadona y, por ello, ha generado miles de comentarios.

No ha sido otra cosa que la intención de dar su opinión, a base de sus gustos y su experiencia, aunque ha dejado muy claro, con cierto tono irónico y de buen rollo, que no acepta "discusión" ni "opiniones contrarias en este tema".

"No hay supermercado mejor que Mercadona. NO existe", ha advertido con contundencia al principio del vídeo, que ha acumulado más de 230.000 visualizaciones y 11.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

Ha razonado que lo tiene relativamente cerca (a una media hora de su casa) y que nada más entrar en el supermercado está "feliz". "El producto que hay aquí no está en ningún otro lado, lo siento mucho, es un facto", ha afirmado la joven creadora.

"Obligo a mi pobre marido a conducir media hora (en coche) para comprar aquí. Os juro que no sabéis la felicidad que me da", ha continuado confesando. Al final del vídeo ha querido dar el "tip más valioso que daré en toda mi carrera" y ha sido sugerir el tomate frito de receta artesana de la marca blanca Hacendado.

Mercadona siempre ha sido un supermercado que ha generado miles de debates y en este vídeo no han faltado las reacciones. Más de 2.000 usuarios han comentado con diferentes puntos de vista: para muchos es el mejor y para otros no tanto. "Es totalmente cierto, yo intento ir a comprar a Carrefour, Día, Lidl, Aldi y no consigo hacer una compra normal como en Mercadona", ha opinado el usuario @ferreider.