Xabier Fortes da mucho que hablar con lo que ha puesto para felicitar el Día de Reyes

Este martes y tras unas intensas últimas horas con las cabalgatas, los hogares de toda España han celebrado la llegada del Día de Reyes y la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar. Lo han hecho abriendo los regalos que les habían pedido a sus majestades de Oriente y viendo a los más pequeños como la ilusión y la felicidad les invadía por dentro al tiempo que iban desvelando lo que les habían regalado.

Sin embargo, ha habido una felicitación para este día que ha dado mucho que hablar en la red social de X, la Twitter de toda la vida. Ha sido la que ha publicado en su perfil el periodista de RTVE y presentador de La Noche en 24 Horas, Xabier Fortes.

"En esta casa no es incompatible celebrar el 14 de abril...y el 6 de enero. Viva la República y viva la Monarquía", ha escrito el periodista, junto a una imagen en la que ha mostrado cómo estaba el árbol de Navidad y su salón.

En ella se pueden ver regalos de todo tipo distribuidos en varias bolsas por el salón alrededor de varios pares de zapatillas, tal y como manda la tradición. Algo que ha llamado la atención a más de un tuitero. "Lo de los zapatos es algo que se está perdiendo y en mi casa era fundamental!!!", la ha escrito la cuenta @TEATROMADRID.

El origen de la polémica

Sin embargo, el lío ha venido originado por esa forma de felicitar el Día de Reyes diciendo que "viva la República y viva la Monarquía". Su publicación ha logrado superar las 250 respuestas en las primeras horas sumando otro casi centenar de citados.

Más de uno le ha criticado por poner ese tuit, mientras que otros directamente se lo han tomado con humor y han señalado que en sus casas se vive una situación similar.