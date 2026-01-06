El plan del día de Reyes en el que la infanta Sofía sí fue incluida: los Borbón-Ortiz cumplen con su costumbre tras celebrar la Pascua Militar

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía aparecieron en casa del padre de la reina para disfrutar de la tarde del 6 de enero.

Las tradiciones navideñas de la familia real fueron cambiando a medida que sus miembros lo fueron haciendo. Divorcios, exilios, problemas familiares y nuevos integrantes en la dinastía provocaron lo que suele ser habitual en cada casa: que los planes que un día gustaban a todo el mundo se adaptan a los nuevos tiempos.

De todos modos, hay cosas que permanecen inmutables. El 24 de diciembre se emite el mensaje de Nochebuena del rey, en Navidad se reúnen todos los que pueden y en Reyes hay doble plan para los miembros principales de la familia real.

Los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor, muy cómplices en la Pascua Militar 2026
  Los reyes Felipe y Letizia y la princesa Leonor, muy cómplices en la Pascua Militar 2026.GTRES

A las 12:00 horas del 6 de enero se puede ver a los reyes Felipe y Letizia junto a la princesa Leonor en el Palacio Real con motivo de la celebración de la Pascua Militar. Antes era solo cosa de Felipe y Letizia, pero desde que llegó a la edad adulta y comenzó su formación militar les acompaña también la princesa de Asturias.

Mientras tanto, la infanta Sofía les espera en La Zarzuela admirando, disfrutando o quizá esperando a que vuelvan a casa para abrir los regalos de Reyes. Ella no ha sido invitada hasta el momento y quizá nunca lo sea.

Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas Leonor y Sofía llegando a casa de Jesús Ortiz para comer roscón el día de Reyes
  Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas Leonor y Sofía llegando a casa de Jesús Ortiz para comer roscón el día de Reyes.GTRES

Donde sí acude si es que sus compromisos educativos se lo permiten es a la merienda en casa de su abuelo materno. Hace ya muchos, pero muchos años, que Jesús Ortiz y su mujer, Ana Togores, organizan una merienda en su casa de Pozuelo de Alarcón para comer roscón y hacer entrega de regalos con su familia. Y ahí acuden siempre los reyes y sus hijas.

Cuando Leonor y Sofía estudiaban en Gales se complicaba la cosa, pero ahora que una está en la Academia de San Javier y la otra en la universidad de Lisboa y sus vacaciones duran hasta después de Reyes, pueden pasar la tarde del 6 de enero con su abuelo materno.

Telma Ortiz a su llegada a casa de su padre, Jesús Ortiz, para comer roscón el día de Reyes
  Telma Ortiz a su llegada a casa de su padre, Jesús Ortiz, para comer roscón el día de ReyesGTRES

De este modo se pudo ver a la familia real llegando en su coche a casa del padre de Letizia, donde pasaron un rato agradable acompañados también de la hermana de la reina, Telma Ortiz, y de sus hijas Amanda y Erin.

La celebración que se perdieron

Este plan siempre está en su agenda, no así el cumpleaños del rey Juan Carlos, que un día antes había organizado una comida en Abu Dabi con motivo de su 88 cumpleaños. Y es que muy lejos de aquí, este rey que no es mago había tenido también un ajetreado día pese a que él no reparte regalos, sino que los recibe.

El rey Juan Carlos en una imagen de archivo.
  El rey Juan Carlos en una imagen de archivo.Carlos Alvarez (Getty Images)

Juan Carlos I celebró su cumpleaños con sus hijas, Elena y Cristina, los hijos de estas y las novias de los vástagos de la infanta Cristina, destacando la presentación oficial de Sophia Khan, novia de Juan Urdangarin. Felipe y Letizia y sus hijas no podían ir por motivos de agenda, pero aunque hubiera podido, ni se les hubiera ocurrido.

