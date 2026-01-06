El fiscal general de Venezuela asegura que Maduro cuenta con inmunidad por ser presidente y que no puede ser enjuiciado por "tribunales extranjeros"

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, realiza anuncios ante el Tribunal Supremo de Justicia el 29 de enero de 2019 en Caracas, Venezuela.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha dicho que la Constitución y el derecho internacional garantizan la inmunidad de Nicolás Maduro debido a su cargo como presidente, lo que significa, según sus palabras, que no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros".

Lo ha hecho este martes durante un acto institucional. Según ha defendido,"la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece (…) la inmunidad del presidente, la cual no es solo una prerrogativa personal o individual, sino un principio de rango constitucional de escala universal", afirmó ante representantes de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.

Según el fiscal, esa inmunidad impide que Maduro pueda ser detenido o juzgado por instancias extranjeras, incluso si se formulan acusaciones en su contra. En ese sentido, ha defendido que no puede ser procesado "así vayan a intentar inventarle cualquier falso positivo en las acusaciones".

Según ha criticado, la intervención militar estadounidense que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, como una violación grave del derecho internacional. "La operación militar que se ejecutó ante el territorio nacional, sin una declaración previa de guerra ni resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, constituye una agresión armada ilegal de carácter terrorista, que viola la Carta de la Organización de Naciones Unidas", ha dicho el venezolano, que ha descrito la salida forzada de Maduro y Flores de Venezuela como una "extracción forzosa" y un "secuestro internacional".

Las declaraciones del fiscal venezolano llegan después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos modificase la imputación contra Maduro. Y es que, según recoge 'EFE', en la nueva versión del escrito, se han eliminado gran parte de las referencias al llamado Cartel de los Soles y ya no se presenta al mandatario como líder de esa presunta organización criminal, que ahora es descrita como un "sistema de clientelismo".

Anuncia una investigación sobre las "decenas" de muertes tras ataque de EEUU

Además, durante su intervención, el fiscal general de Venezuela ha anunciado la designación de tres funcionarios de su despacho para investigar las "decenas" de muertes tras el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras zonas del país.

"Quiero igualmente informar (...) nosotros hemos designado como Ministerio Público a tres fiscales para investigar las decenas de bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este horrible crimen de guerra, de esta agresión inusitada contra la patria venezolana", ha señalado Saab.

Comparecencia en Nueva York

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal este lunes, en Nueva York EFE / Jane Rosenberg

Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York tras ser detenidos en la madrugada del sábado en un operativo ordenado por Trump. Ambos comparecieron este lunes por primera vez ante un tribunal federal estadounidense.

Durante la audiencia, el presidente venezolano se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo y tenencia de armas que se le imputan y afirmó que es "un prisionero de guerra".

El mandatario venezolano ha sido acusado de narcoterrorismo y de conspiración para importar cocaína. Junto a Maduro, también se ha imputado al ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello; al hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro; al exministro Ramón Rodríguez Chacín, y a Héctor Rusthenford Guerrero, conocido como "el Niño Guerrero".