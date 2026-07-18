La aplaudida respuesta de una camarera por una reseña en la que le llaman "gordita y con gafas"

El hostelero y activista Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, ha publicado un vídeo enseñando una reseña de un cliente maleducado que hace referencia a una camarera como "gordita y con gafas", generando indignación y una aplaudida respuesta por parte de la hostelera.

La reseña que ha dejado el cliente en Google al local es de tres estrellas. "Tampoco está tan mal", ironiza Soriano. En la reseña, el cliente advierte que fue a recoger el pedido "y la que trabajaba allí, que es gordita y con gafas, no me daba el pedido que ya estaba preparado".

Además, el cliente añade que la camarera "se salía a la terraza a hablar mientras la esperábamos". El local no tardó en responder para defenderse, dando su versión de la historia y desmentir al cliente.

"Me hablaste como si yo no te quisiera atender"

"Buenas tardes, no nos salimos a hablar como tú dices, salimos a servir comida y a atender a gente que ha llegado antes que tú. Me acuerdo perfectamente de ti, que aun viéndome de arriba a abajo corriendo atareada sacando comida, con la terraza y el local lleno, me hablaste como si yo no te quisiera atender", expresa en primera instancia.

Incluso le detalla cuándo entró en el local y cuándo se marchó: "La realidad fue que entrasteis al local a las 22:03 y a las 22:09 ya habíais salido por la puerta. Seis minutos fue lo que tuvisteis que esperar".

"A veces tenemos que recordar que no estamos solos en el mundo. Aparte, lo de calificar a una persona como gordita ya dice mucho de la educación que tienes. Gracias por su reseña", sentencia el local. Soy Camarero añade justo al final que en la respuesta añadiría: "Espero que no vuelvas".

En cuanto a reacciones, ha destacado la de la usuaria @Mairitz: "Es que hay gente que no tiene nada de empatía, si tienes que esperar pues esperas y punto y si no, te vas a otro lado".