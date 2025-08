Muestra cómo ha rechazado una panadería su candidatura para trabajar allí y es digno de verse

La forma en que una panadería ha rechazado la candidatura de una persona para trabajar allí ha provocado el aplauso generalizado de decenas de personas, ya que, según lamentan, es difícil ver algo así.

El mensaje lo ha compartido en Threads la usuaria sorakagames, quien ha señalado: "Llamadme lo que queráis pero que te rechacen así debería ser la norma hahahahahha uno no se siente mal".

"Buenas, corazón, ¿tienes experiencia en hornos? ¿Y en cafetería? ¿Disponibilidad inmediata?", le preguntan a la aspirante.

Ella responde con sinceridad: "En hornos tengo experiencia en supermercados, que me imagino que no será lo mismo, pero para que lo tengas en cuenta. De cafetería no recuerdo mucho de cuando estuve en barra en el bar, pero aprendo rápido, además es sólo recordar, sólo me llevará un par de horas de repaso".

Dicho eso, añade: "Creo, lo del bar fue antes de ser mami y ando un poco oxidada en cuanto a cafés desde entonces".

La respuesta del establecimiento es tan sincera como gentil: "Vale corazón, ahora mismo estamos buscando gente que ya tenga experiencia, ya que no tenemos mucho tiempo para dedicar a la formación. ¡Gracias igualmente!".

"A vosotros por ser tan simpáticos. Muchísima suerte para encontrar a esa personita", le responde, a su vez, la candidata.

En las reacciones, una persona celebra: "Chapó ellos y chapó tú por ser sincera, aunque ahí lo picaresco es decir que tienes experiencia y ya aprender/refrescar por tu cuenta un día antes o lo que sea".

Otro plantea: "El que te escribió todavía se anda preguntando si fuiste sarcástica, no tengo pruebas pero tampoco dudas". Y la aspirante al trabajo ha respondido: "Me respondió con dos corazones, y menos mal porque no se podía editar y yo también lo leí un poco así HHAHAHAHAHAHHAHAHAHA".