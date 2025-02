No tolera bien el gluten, pide pan y el dueño del restaurante le da una opción difícil de creer

La presentadora y colaboradora de programas como Zapeando Maya Pixelskaya ha contado en X (antes Twitter) lo que le sucedió hace unos días en un bar con el dueño hablando del pan sin gluten.

Como presentadora del programa de divulgación El condensador de Fluzo, todo lo que tenga que ver con ciencia y falsas creencias le toca de cerca, por eso rebatió al hostelero que le dijo que "tostar el pan mata el gluten".

"Se me olvidó contaros que hace un par de semanas el dueño de un restaurante me ofreció pan tostado porque 'tostar el pan MATA EL GLUTEN'. Cuando le dije que eso no es verdad me dijo que 'hay un estudio' y que lo buscara", ha escrito la presentadora en la red social de Elon Musk.

En X, la propia Pixelskaya contó, en respuesta a una usuaria que le preguntó por su viaje a Japón, que era sensible al gluten: "Si eres sensible al gluten (no alérgica ni celíaca) hay opciones de sobra; hoy mismo me he metido un ramen y unas gyozas increíbles. Si la contaminación cruzada es un problema, ahí no te puedo ayudar".

No es la única leyenda urbana sobre el pan que ha circulado últimamente por redes sociales. La nutricionista Boticaria García se ha pronunciado con claridad sobre una de las últimas modas en el mundo del pan: congelarlo antes de comerlo pensando que así ese producto es más saludable o engorda menos.

"Mucha gente se pone a congelar el pan pensando que es la bomba y que está haciendo algo importante. Congela el pan si te da la gana, está bien si lo haces por comodidad, por economía, pero si lo haces por las calorías o la microbiota te doy ideas más saludables", dictaminó sobre esta práctica.