Olvídate de lo que dice Maduro de EEUU, este vídeo hay que verlo por el baile que se marca

En medio de lo que puede acabar siendo la enésima intervención militar de EEUU en un país soberano de Sudamérica, en este caso directa y sin necesidad de que la Escuela de las Américas o la CIA desestabilicen para aplicar la doctrina Monroe, una imagen viral ha emergido en medio de toda la tensión que generan cerca de tres meses de máxima presión militar sobre Venezuela y el área del Caribe.

La joya de la corona de la Armada y la aviación estadounidense, el portaaviones USS Gerald Ford, los cazas de última generación F-35 y los bombarderos B-52, así como 15.000 efectivos, helicópteros de combate y misiles de largo alcance Tomahawk. Es el despliegue de fuerzas con el que la Administración Trump asegura que puede atacar terrestremente Venezuela para golpear al narcotráfico -aunque ya se da por hecho que lo que busca es un cambio de régimen en otro país petrolífero-.

Pero esta imagen de poderío militar digna de Hollywood ha vuelto a ser eclipsada con un simple discurso de Nicolás Maduro. Eso sí, un discurso digno de los Grammy latinos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela lleva todo este tiempo dejando escenas tan histriónicas y llamativas, como virales. En medio de las informaciones de Reuters que apuntan a que Maduro ya habría conversado con EEUU sobre una salida pactada de él y su familia, dando lugar a una presidencia interina de la vicepresidenta Delcy Rodríguez para un posterior adelanto electoral, el mandatario venezolano ha dado un giro ante una negativa estadounidense. Un giro con baile incluido.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en el acto realizado en el Palacio de Miraflores (Caracas). REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Aparición sorpresa de Maduro: "Lunes, rumba; martes, rumba; miércoles, jueves, viernes, doble rumba..."

En todo este tiempo, Maduro ha llamado a filas a la población civil venezolana y ha logrado reunir una milicia de 200.000 integrantes que han aprendido el uso del fusil y tácticas militares básicas. También ha dejado claro que tienen armamento y que están dispuesto a usarlo, pero en todos esos mensajes y advertencias ha habido un componente claro. La llamada a la paz, que se tradujo también en intervenciones de Maduro en inglés con proclamas como "peace, not war".

Maduro hasta ha proclamado a Jesucristo como "señor y dueño de Venezuela", cuestión que ha debido causar algún tipo de efecto en El Vaticano, a tenor de la reciente petición del papa León XIV solicitando a Washington que no proceda con una invasión o ataque en territorio venezolano. La realidad es que estas salidas de tono y escenificaciones de Maduro ya forman parte de la historia del país y, al parecer, también de su escena musical y del perreo.

Prueba de ello fue lo ocurrido el pasado lunes y ayer mismo, cuando Maduro apareció por sorpresa en un acto -según The New York Times ha reforzado su seguridad con guardaespaldas de élite cubanos y cambios de rutina o móviles- en el que proclamó una curiosa agenda: "Lunes, rumba; martes, rumba; miércoles, jueves, viernes, doble rumba; sábado, triple rumba". ¿Y el domingo? Maduro ha aclarado que el "domingo, rumba suave".

Pero la 'escena' llegó después de la siguiente frase: "Y más rumba. ¡Hasta que el cuerpo aguante!". Fue el pistoletazo de salida de un Maduro que se arrancó a bailar sobre una canción de música electrónica... con las frases de Maduro llamando a la paz. Encima del escenario, el mandatario perreó y pisó fuerte en el escenario mientras sonaban cortes como "sí paz, sí paz, not war". Se trata del mismo presidente que ya sorprendió al principio de las amenazas de EEUU entonando el Imagine de John Lennon.