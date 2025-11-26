Trump eleva la presión sobre Maduro: "Las cosas se pueden hacer por las buenas o por las malas”

Donald Trump ha vuelto a endurecer el tono frente a Venezuela con un mensaje que combina apertura táctica y advertencia explícita. A bordo del Air Force One, el presidente estadounidense afirmó este martes que “podría hablar” con Nicolás Maduro para “salvar muchas vidas”, antes de rematar que las cosas pueden hacerse “por las buenas”, pero también “por las malas”. Respondía así a una reportera que le preguntó por qué barajar un diálogo con un dirigente al que su Administración acusa de liderar una organización terrorista. “Podría hablar con él, ya veremos”, insistió. “Es el líder y podemos salvar vidas”, dijo, y responsabilizó a Maduro de “enviar” a millones de personas hacia Estados Unidos.

Sus palabras llegan en un momento en el que Washington refuerza su despliegue militar en el Caribe. Diversas plataformas de rastreo identificaron en los últimos días un bombardero B-52, cazas F/A-18 y una aeronave de alerta temprana sobre la franja marítima entre Venezuela y Curazao. Trump, además, mantiene reuniones frecuentes con mandos del Pentágono para evaluar escenarios de actuación tras el inicio de una operación naval en aguas internacionales que ya suma más de 80 muertos y la destrucción de una veintena de embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico. Caracas interpreta ese movimiento como el preludio de una intervención.

En la capital venezolana, el chavismo respondió este martes con una demostración de fuerza en la calle. Miles de personas marcharon en apoyo a Maduro y en rechazo a lo que consideran un intento de “agresión imperialista”. Entre ellas estaba Pablo Mejías, de 72 años, que se presentó como teniente de Milicia y defendió que Venezuela es “un país de paz” que no quiere “una invasión extranjera”, aunque, por si acaso, aseguró que ha aprendido a manipular armas. “Siento que estoy preparado, y a la hora de cualquier cosa, ya sé cómo defenderme yo y defender a los que tengo alrededor”, afirmó.

Maduro cerró la mobilización con un discurso en el que pidió al país exigirse “diez veces más” en una coyuntura que describió como “decisiva para la existencia de la república”. No mencionó la reciente designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista por parte del Departamento de Estado, una acusación que Caracas tacha de “invento”. Prefirió insistir en que Venezuela ya acumula 17 semanas de “agresión imperialista y guerra psicológica”. También reiteró que está dispuesto a mantener un diálogo “cara a cara” con Trump, un mensaje que repite desde hace semanas acompañado de frases en inglés con las que intenta llegar a la Casa Blanca y al público estadounidense.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asiste a un acto en Caracas Miguel Gutiérrez

En paralelo a la escalada política y militar, Venezuela afronta una crisis de conectividad sin precedentes. La advertencia de la Administración Federal de Aviación de EE UU sobre “una situación potencialmente peligrosa en la región” desencadenó la cancelación en cascada de más de una treintena de vuelos internacionales que salían o llegaban a Caracas. El Gobierno venezolano advirtió este martes que las aerolíneas que suspendieron sus rutas tienen hasta este miércoles a las 16.00 GMT para reanudar operaciones o perderán sus permisos de vuelo permanente. Desde el sábado han cancelado itinerarios TAP, Avianca, Gol, Latam, Turkish Airlines, Iberia, Air Europa y Plus Ultra, entre otras, mientras que compañías como Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena mantienen sus frecuencias. Laser y Estelar, ambas venezolanas, anunciaron también la suspensión de sus vuelos a Madrid hasta el 1 de diciembre tras los avisos de la autoridad aeronáutica española.

En Caracas, los efectos prácticos de ese parón se acumulan. Una mujer contó a EFE que su madre no pudo embarcar en su vuelo de Plus Ultra desde Madrid, previsto para el 27 de noviembre, y solo recibió la opción de reprogramar a partir del 2 de diciembre. “Ella quiere volver, estar acá con su familia”, explicó bajo condición de anonimato “por la situación del país”. La misma pasajera relató que Iberia también canceló su vuelo del 24 de noviembre, lo que la dejó fuera de un evento familiar en España. “Voy a dejar mi viaje en stand-by. Si no, viajo el año que viene o pido reembolso”, afirmó. Las oficinas de Iberia permanecían cerradas este martes, mientras que los locales de Plus Ultra y Air Europa estaban casi vacíos y los empleados aseguraban no disponer de un registro preciso de personas afectadas.

Sobre ese telón de fondo, analistas consultados por Reuters advierten de que cualquier eventual acercamiento entre Washington y Caracas se jugaría también en el tablero energético. La Administración Trump mantiene su presión sobre el sector petrolero venezolano —incluida la reciente designación del Cartel de los Soles—, pero al mismo tiempo Maduro conserva una ficha de negociación: los cargamentos de crudo que hoy se dirigen casi en su totalidad a China. Venezuela estabilizó su producción este año en torno a 1,1 millones de barriles diarios y envió más del 80% de sus exportaciones a refinerías chinas entre junio y octubre. Según el analista Thomas O’Donnell, Maduro puede ofrecer enviar más petróleo a EE UU y “proteger inversiones estadounidenses”, aunque duda de que ese gesto resulte suficiente “cuando Washington tiene la sartén por el mango”.

Delcy Rodríguez, ministra de Petróleo, aseguró esta semana que Estados Unidos “quiere las reservas de Venezuela sin pagar”, y recordó que las refinerías del golfo de México demandan crudos pesados como los venezolanos. Aun así, los envíos a EE UU a través de Chevron cayeron a la mitad en el tercer trimestre respecto al primero. PDVSA, la petrolera estatal, perdió sus grandes contratos cuando las sanciones entraron en vigor en 2019 y lleva años vendiendo crudo con fuertes descuentos en el mercado spot, lo que le permite redirigir cargamentos con cierta flexibilidad. Un acuerdo político permitiría reorientar petróleo que ahora se envía a pequeños refinadores chinos.

La posibilidad de reactivar licencias para que empresas estadounidenses y europeas operen en Venezuela también circula dentro del Gobierno venezolano, aunque la falta de inversores de peso sigue siendo un obstáculo. Las expropiaciones bajo Hugo Chávez, las sanciones posteriores y el deterioro de infraestructuras ahuyentaron a las grandes firmas occidentales, que tampoco quieren asumir las inversiones multimillonarias necesarias para resucitar una industria envejecida. Ni siquiera un eventual cambio político resolvería esa brecha en el corto plazo.

La Administración Trump ha sido irregular en este ámbito, al conceder licencias temporales a algunas compañías mientras congela otras. Esa inconsistencia aumenta la incertidumbre sobre cualquier intento de negociación futura. En ese marco, el petróleo emerge como la única palanca inmediata que Caracas puede mover sin desestabilizar su propio sistema, justo cuando el país afronta la combinación más tensa de los últimos años: presión militar, aislamiento aéreo y una contienda política que no deja margen para errores.