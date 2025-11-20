Óscar López responde al tuit en inglés de Díaz Ayuso sobre el fiscal general con un final digno de That's English!

Es la noticia del día, de la semana y veremos qué mas. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado a dos años de inhabilitación, a una multa de 7.200 euros y a indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros por vulneración de secretos. Así lo señala el Tribunal Supremo, cuyo adelanto de la sentencia ha provocado un terremoto político.

La condena al fiscal general del Estado, tras meses de defensa férrea del Gobierno y del propio Pedro Sánchez, ha desatado todo tipo de reacciones políticas y sociales. Especialmente por la relevancia de un caso que tenía como coprotagonista al novio de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña no dudó en hacer 'suya' la causa y también lo ha hecho en su reacción a la sentencia del Supremo.

El mensaje de Díaz Ayuso ha sido doble en la red social X. O, también podemos decir, el mismo pero en dos idiomas, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido atacar al Gobierno y a Pedro Sánchez en español y en inglés.

"Toda la prensa internacional se hace eco del fallo del Tribunal Supremo porque en una democracia libre no se concibe utilizar los medios del Estado para hacer política criminal, y todo ello a expensas de un individuo. Según Sánchez, él mismo se sentó en ese banco. Hoy el mundo sabe lo que está sucediendo en España", tuiteaba en la tarde de este jueves Isabel Díaz Ayuso. Aquí lo mismo, pero en inglés, un gesto no muy habitual en ella:

Estando Díaz Ayuso de por medio, cualquier mensaje gana relevancia y su post en inglés no iba a ser menos. No ha tardado en responderle el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López... para más señas, su futuro rival en la Comunidad de Madrid.

Lo ha hecho atacando por dos flancos. En primer lugar, poniendo el foco en los presuntos delitos fiscales de la pareja de la presidenta madrileña, el citado Alberto González Amador. Y más allá, con un matiz digno del mejor programa de That's English!

Porque, efectivamente, Óscar López ha contestado a Isabel Díaz Ayuso en inglés, asegurando que "hoy el mundo sabe que tu pareja está pagando tanto el piso como el ático donde vives con dinero supuestamente defraudado del erario público, por una cantidad que constituye un delito". Y como remate "Y también que no hablas inglés".

En apenas una hora de 'vida' del tuit, Óscar López puede celebrar su éxito viral en un día complicado para el Gobierno. De hecho, nada más conocerse la condena al fiscal general del Estado, el propio ministro y futuro candidato socialista en la Comunidad de Madrid aseguraba que prefería "morderse la lengua" y "ser prudente" para no comentar qué le parecía la sentencia del Tribunal Supremo.