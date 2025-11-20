Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ayuso, tras la condena del Fiscal General del Estado: "En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo"
Política
Política

Ayuso, tras la condena del Fiscal General del Estado: "En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo"

Según fuentes cercanas a la presidenta Díaz Ayuso, la presidenta "está muy satisfecha", pues esto es "un éxito sin precedentes de la democracia: un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella".

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado jueves, en la Asamblea de Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado jueves, en la Asamblea de Madrid.Europa Press via Getty Images

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tardado en pronunciarse tras la condena del Fiscal General del Estado, afirmando que toda la prensa internacional ha hecho eco de este fallo judicial y criticando que gracias a esta decisión "hoy todo el mundo sabe lo que está pasando" en el país.

"Toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular", ha escrito la presidenta madrileña vía 'X' (antes conocido como Twitter), donde ha dejado el mismo mensaje también en inglés. 

"En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo. Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España", ha agregado finalmente Ayuso, quien ha querido de esta forma celebrar la condena del Fiscal General del Estado y aprovechar para cargar también contra Sánchez. 

Sus declaraciones llegan después de que este jueves el Tribunal Supremo anunciase la condena al Fiscal General del Estado de dos años de inhabilitación por revelación de secretos, así como de una multa económica de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador. 

Según fuentes cercanas a la presidenta Díaz Ayuso, la presidenta "está muy satisfecha", pues esto es "un éxito sin precedentes de la democracia: un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella".

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

"Se han revelado secretos de un ciudadano y la justicia ha imperado en España", han agregado, al tiempo que han adelantado que mañana viernes 21 de noviembre la Presidenta comparecerá en una declaración institucional sobre este asunto.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 