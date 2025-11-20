Ayuso, tras la condena del Fiscal General del Estado: "En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado jueves, en la Asamblea de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha tardado en pronunciarse tras la condena del Fiscal General del Estado, afirmando que toda la prensa internacional ha hecho eco de este fallo judicial y criticando que gracias a esta decisión "hoy todo el mundo sabe lo que está pasando" en el país.

"Toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular", ha escrito la presidenta madrileña vía 'X' (antes conocido como Twitter), donde ha dejado el mismo mensaje también en inglés.

"En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo. Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España", ha agregado finalmente Ayuso, quien ha querido de esta forma celebrar la condena del Fiscal General del Estado y aprovechar para cargar también contra Sánchez.

Sus declaraciones llegan después de que este jueves el Tribunal Supremo anunciase la condena al Fiscal General del Estado de dos años de inhabilitación por revelación de secretos, así como de una multa económica de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador.

Según fuentes cercanas a la presidenta Díaz Ayuso, la presidenta "está muy satisfecha", pues esto es "un éxito sin precedentes de la democracia: un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella".

"Se han revelado secretos de un ciudadano y la justicia ha imperado en España", han agregado, al tiempo que han adelantado que mañana viernes 21 de noviembre la Presidenta comparecerá en una declaración institucional sobre este asunto.