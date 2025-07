Oskar Matute escucha estas palabras de Tellado y le responde con hechos

El diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute ha respondido a las palabras que pronunció este sábado durante el congreso del PP el nuevo secretario general de la formación conservadora, Miguel Tellado.

Durante su intervención, el nuevo hombre fuerte de Alberto Núñez Feijóo dijo los motivos por los que el PP no gobierna a pesar de haber ganado las últimas elecciones. Sus palabras no tardaron en hacerse virales.

"Ganamos las elecciones generales, pero estamos en la oposición porque unos falsos demócratas no nos dejaron gobernar a pesar de haber ganado. Ahora ya sabemos por qué tanto interés en gobernar después de perder, porque querían seguir robando y taparlo todo. Esa es la realidad y hoy ya la sabe toda España", afirmó Tellado.

Este momento fue compartido por el diario El País en X, la antigua Twitter, y ha obtenido multitud de respuestas, entre ellas la de Matute, que le ha recordado otras situaciones similares.

"Por no conocer no conoce ni la coherencia entre pensamiento y acción. Por poner solo algún ejemplo: Gipuzkoa, Gasteiz o Durango. Ganó EH Bildu y no gobernamos porque TATXAN!! el PP sumó sus votos a otros para que no pudiéramos gobernar", ha afirmado Matute.