En Francia, expertos y medios de comunicación responden con contundencia a lo que algunos están diciendo allí sobre España

El periódico francés Libération ha respondido a las acusaciones de lo que denomina "la ultraderecha francesa" al plan del Gobierno español de regularizar la situación de los inmigrantes indocumentados, que podría afectar a 500.000 personas.

"Esta decisión ha provocado la indignación de la ultraderecha francesa, que argumenta que estas personas podrían asentarse rápidamente en Francia", explica el rotativo que se hace eco de las palabras de Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional, quien ha afirmado que estos extranjeros "podrán moverse libremente por Francia mañana mismo e incluso establecerse allí, atraídos por la generosidad de nuestro sistema de bienestar social, que es abierto e incondicional"

"Este argumento también lo esgrime Marine Le Pen", dice Libération, que añade que "lo mismo opina su aliado Eric Ciotti, quien insta a Emmanuel Macron a 'restablecer las fronteras con España".

"No implica el derecho a establecerse"

"Respecto a la posibilidad de que estos extranjeros se establezcan posteriormente fuera de España, en particular en Francia, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirma claramente en las preguntas frecuentes que acompañan al plan de regularización: 'El permiso de residencia y trabajo NO otorga el derecho a establecerse ni a trabajar en el resto de la Unión Europea. Los beneficiarios podrán obtener un permiso de residencia legal en España por un período inicial de un año'. Este permiso les permite residir y trabajar únicamente en España, y no en ningún otro Estado miembro de la UE", subraya el periódico.

Además, se hace eco de las palabras de Laure Palun, directora de la Asociación Nacional de Asistencia en Fronteras para Extranjeros, quien ha declarado: "El derecho a la libre circulación no implica necesariamente el derecho a establecerse".

En ese mismo sentido, Serge Slama, catedrático de Derecho Público en la Universidad Grenoble-Alpes y especialista en Derecho de Inmigración, ha señalado que "los permisos de residencia obtenidos por nacionales de terceros países en otro Estado miembro de la UE no les permiten establecerse en Francia, con la excepción de la tarjeta de residencia de larga duración de la UE, y solo si existe un contrato de trabajo con un determinado nivel salarial".

"No tendría acceso a los programas de asistencia social"

Además, subraya que "si un nacional de un tercer país con un permiso español se estableciera en Francia, no tendría acceso a los programas de asistencia social y podría ser objeto de deportación".

Libération asegura que "el razonamiento de la ultraderecha se basa en una lógica bastante incoherente" porque "parte de la premisa de que los extranjeros a quienes se les ha concedido recientemente la residencia legal en España, donde podrían vivir y trabajar legalmente, optarían por abandonar este marco para probar suerte en Francia, a costa de nuevos e inciertos trámites administrativos, que incluso podrían derivar en una orden de deportación".

"Y todo ello, con la esperanza de acceder a prestaciones sociales no contributivas que no están disponibles de inmediato", insiste.