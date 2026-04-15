Sonsoles Ónega pide disculpas por lo que dijo del IVA de los libros y hace un añadido: "¡Error! Me fustigo. Sin intención de desinformar"

Sonsoles Ónega ha dado que hablar tras su paso por El Hormiguero este pasado martes 14 de abril. La presentadora de televisión, ganadora del Premio Planeta 2023 por su obra Las hijas de la criada, que tendrá una adaptación televisiva en formato de serie, tras quejarse junto a Pablo Motos del IVA de los libros en España.

Motos criticó el impuesto que se aplicaba en los libros, valorándolo incorrectamente: "El IVA de los libros... En el cine lo bajaron al 10%, el de los libros sigue siendo el 21%. Lo mismo que un paquete de ducados". En ese instante, Ónega afirmaba: "Sí, exacto. Es correcto".

Ónega añadía que algo así no se podía entender y que por ello habría que hacer "campaña" para rebajar el IVA de los libros. El aplauso del público llegó al instante, sin saber todavía que no era cierto. Los libros en España tienen un IVA muy reducido y realmente es el del 4% desde 1992, según el artículo 91.2 de la Ley 37/1992.

La Agencia Tributaria señala, además, que los libros, periódicos y revistas que no contengan fundamentalmente publicidad y los complementos que se entregan conjuntamente tendrán un IVA del 4%.

Ónega pide disculpas

Muchos esperaban el momento de que arrancara Y ahora Sonsoles, programa que presenta, para que hablara del asunto y así ha sido. Ha pedido disculpas por ello. Hablando sobre las cosas que le preocupan a la gente, Ónega se ha sincerado.

"Fíjate cuando las cosas pasan. Ayer nos equivocamos en El Hormiguero a cuenta del IVA de los libros, que no es 21%, sino un 4%. ¡Error, error, error! Me fustigo, llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato!".

Ha sido un "error totalmente involuntario, pido perdón, lo siento, sin ninguna intención de desinformar ni manipular, por Dios santísimo". A algunos no les ha convencido.