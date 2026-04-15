Una escritora da la respuesta del día a Pablo Motos y Sonsoles Ónega por lo del IVA de los libros al ir más allá: señala el verdadero error

La escritora Natalia León Azparren, conocida en las redes sociales como Bibliorrata, ha dado la respuesta del día y del mes a Pablo Motos y a Sonsoles Ónega por su crítica en El Hormiguero de que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los libros sea del 21%, cuando realmente tienen un IVA superreducido del 4%.

"El [IVA] del cine lo bajaron al 10%. El de los libros sigue siendo el 21%. Lo mismo que un paquete de ducados", afirmó Motos, a lo que Ónega verificaba: "Sí, exacto. Sí, es correcto". "Hay que hacer campaña por reducir el IVA de los libros. Es normal. Es un dinero, son 20 y tantos euros, 23 eurillos, que es mucho. Hay que comprar mucho libro, hay que mover la industria", comentaba la presentadora de televisión, ganadora también del premio Planeta.

Y Motos soltaba la propuesta: que no hubiera IVA para los libros. "Si quieres un país culto, que lea, dale alguna facilidad. No pasaría nada. Sería una cosa muy celebrada por todo el mundo", ha defendido.

Más allá del IVA

Natalia ha arrasado al ir mucho más allá de la cuestión del IVA. Comienza el vídeo en su perfil de TikTok (@bibliorata): "Vamos a hablar sobre gente que habla de libros sin haber leído mucho porque el IVA está al 4% y ellos insisten en que debe ser reducido porque, claro, así, la gente no puede permitirse los libros, no pueden comprar".

Y ella hace un planteamiento: "¿No será más importante leer que no comprar? Nos lo estáis demostrando en prime time, sin que se os caiga la cara de vergüenza, con la barbillita alta, echándole las culpas al presidente".

Sí que ha coincidido en que los libros son "caros", pero el IVA es prácticamente mínimo "Se han metido un triple increíble. Yo lo he disfrutado conociendo la información, pero hay mucha gente que no lo sabe y eso se lo va a tragar", ha concluido.

Sonsoles Ónega pide perdón... aunque no convence

Ónega ha pedido disculpas en el programa Y ahora Sonsoles, el cual presenta, aunque no ha terminado de convencer del todo: "Fíjate cuando las cosas pasan. Ayer nos equivocamos en El Hormiguero a cuenta del IVA de los libros, que no es del 21%, sino un 4%. ¡Error, error, error! Me fustigo, llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato. Un error totalmente involuntario, pido perdón, no hay ninguna intención de desinformar ni manipular, por Dios santísimo".