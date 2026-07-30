Un estudio revela los países más narcisistas del mundo, junto con la sorprendente posición de Estados Unidos en el ranking

Creerse el mejor ya tiene clasificación mundial. Un ranking que se ha hecho poniendo sobre la mesa aspectos como la necesidad de llamar la atención, impresionar a los demás o sentirse más importante que el resto. Y el podio ha sido para Alemania, quien encabeza la lista de los países con mayores rasgos narcisistas, seguida de Irak, China, Nepal y Corea del Sur.

Esa es la principal conclusión de un estudio internacional realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, que analizó las respuestas de cerca de 45.800 personas de 53 países para evaluar distintos indicadores relacionados con el narcisismo.

Uno de los datos que más ha llamado la atención es la posición de Estados Unidos; ya que pese a que suele citarse como uno de los ejemplos más representativos de una cultura centrada en el individuo, el país norteamericano ocupa el puesto 16 del ranking.

Alemania lidera una clasificación inesperada

El estudio evaluó aspectos como la necesidad de reconocimiento, la búsqueda constante de admiración o la tendencia a engrandecer la propia imagen. Para ello, los participantes respondieron a afirmaciones como "Soy el centro de atención gracias a mis destacadas contribuciones" o "Quiero que mis rivales fracasen".

Tras analizar los resultados, Alemania apareció como el país con mayor presencia de estos rasgos, por delante de Irak, China, Nepal y Corea del Sur, quienes engloban el top 5. En el extremo opuesto de la clasificación se situaron Serbia, Irlanda, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca, considerados los menos narcisistas del estudio.

William Chopik, profesor asociado de Psicología de la Personalidad y uno de los autores de la investigación, explicó que existía la expectativa de que Estados Unidos liderara el listado, pero los datos mostraron una realidad diferente. "Había una amplia gama de narcisismo en todos los países", señaló.

Edad, género y cultura también influyen

La investigación también encontró diferencias según la edad y el sexo de los participantes. Los adultos jóvenes mostraron, de media, niveles más elevados de rasgos narcisistas que las personas de mayor edad, algo que los autores relacionan con el proceso de construcción de la identidad durante la juventud.

Otro de los hallazgos más llamativos fue el papel de la cultura. Según el estudio, las personas que viven en sociedades más colectivistas tendían a mostrar niveles de autoimportancia superiores a quienes residen en culturas más individualistas, como la estadounidense.

Asimismo, los hombres obtuvieron puntuaciones superiores a las mujeres en la mayoría de los indicadores analizados. No obstante, los investigadores subrayan que en todos los países convivían perfiles muy distintos, con personas de elevada autoestima y otras mucho más modestas.