Pancho Varona desvela el comentario que más le dolió de Joaquín Sabina

Joaquín Sabina decidió no contar con Pancho Varona en su última gira, que recibe el nombre de ‘Contra todo pronóstico’. Ahora, Varona ha roto su silencio y ha hablado sin tapujos en el programa Hora 25 de la Cadena Ser de lo que ha supuesto para él el fin de su relación profesional y personal con Sabina.

El músico ha señalado que “no termino de saber qué ha pasado. Yo he intentado acercarme para que me explicaran algo, pero no me han aceptado el acercamiento. No sé cuál es la causa real de que yo no esté en esa gira”.

Pancho Varona recibió la noticia a través de un correo electrónico de ocho líneas que “realmente no explica una despedida. Da un par de razones, que para mí son muy vagas, igual para él tienen mucho peso, pero no justifican una despedida. Él puede despedir a quien quiera, por supuesto, pero no entiendo por qué no me lo ha dicho por teléfono, por qué no me lo ha explicado en su casa. Igual lo hubiera entendido, pero esto no lo entiendo”, ha detallado.

Uno de los motivos de la ruptura, según Varona, podría ser que “últimamente tenía mala relación con tres miembros de su banda, habíamos tenido unos roces por agenda de trabajo y yo le decía que nos juntáramos en su casa, nos diéramos un abrazo y resolviéramos todo”. Pero no ocurrió.

“Estoy con la mejor banda que he tocado en mi vida”

En cualquier caso, Pancho Varona ha subrayado que, más allá de todo lo ocurrido, lo que más le ha dolido ha sido un comentario en concreto que Joaquín Sabina ha realizado recientemente.

El que fuera mano derecha de Sabina ha afirmado que "el otro día hizo un comentario que no me gustó. Dijo, ‘estoy con la mejor banda que he tocado en mi vida’ y es como Joaquín, tío, llevamos juntos 40 años, hemos tenido bandas maravillosas, no hay por qué decir eso, ¿no?”.

Varona se ha dado por aludido con esas palabras: “¿Lo estás diciendo por mí? Es que no entiendo por qué esta sí y la pasada no lo fue. O la que tuvimos en los 90 con John Parsons, Sergio Castillo... o la que tuvimos en los ochenta con 'Viceversa' u Olga Román... ¿Por qué esta es la mejor banda con la que has tocado en tu vida? No entiendo. Por eso creo que le pasa algo conmigo que se me va de las manos. Espero que algún día me explique qué ha pasado. Imagino que si algún día nos encontramos nos daremos un abrazo, no creo que me tuerza la cara”.