Pasa este autobús por la Gran Vía antes de que llegara Rosalía y lo que hace una anciana es una genialidad

Rosalía, ganadora dos veces del prestigioso premio Latin Grammy a Mejor Álbum del Año, sorprendió este lunes a todos sus seguidores con una aparición inesperada en la madrileña plaza de Callao para anunciar su próximo disco Lux, que verá la luz el próximo 7 de noviembre y que tiene en vilo a sus millones de fans.

A las 22 horas las centenares de personas que se encontraban en Callao pudieron ver en las pantallas del cine la portada de este Lux con una Rosalía vestida de monja con una bucólica escena sobre el césped.

Pero si ese momento fue el apogeo de la cita, todo lo que se vivió antes ya avisaba de lo que se venía. Rosalía apareció en la Gran Vía conduciendo un coche y gritando, micrófono en mano, que llevaba tres años esperando este momento y este día, todo mientras lo emitía en sus redes sociales. La locura siguió cuando la cantante se bajó del coche y echó a correr hacia uno de los hoteles de la Gran Vía.

Sin embargo, hasta que la catalana llegó a Callao se vivieron escenas maravillosas, como las protagonizaron una anciana que viajaba en un autobús urbano. Dentro, esa mujer saludaba a todas las personas que se agolpaban en la Gran Vía en un vídeo grabado por el usuario de TikTok @miquibrightside que ya ha superado las 900.000 reproducciones siendo uno de los vídeos más reproducidos de las últimas horas.

Respuestas del Ayuntamiento de Madrid a Rosalía

La historia tras el evento de Rosalía no se ha quedado en la noche del lunes y este martes ha tenido la segunda parte de la serie, ya que el Ayuntamiento de Madrid, a través de la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha trasladado este martes a la prensa que el consistorio está recabando información porque "no parece" que la cantante Rosalía tuviera "autorización expresa".

"Estamos solicitando toda la información porque no parece que hubiera una autorización expresa para la realización de ese evento como tal. Por supuesto que vamos a llegar a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias y lógicamente se actuaría en consonancia", ha declarado la portavoz municipal.

De momento ahora la pelota está en el tejado de la cantante y está por ver si reacciona o si asume una posible sanción por parte del consistorio madrileño.