Patxi López cree que la última idea de Feijóo es buena, pero no como el PP se piensa

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, y el presidente del Partido Popular y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; en sendas imágenes de archivo, respectivamente.

Continúan sucediéndose los comentarios, análisis y, una buena cantidad de críticas, a una de las ideas del Partido Popular que Alberto Núñez Feijóo presentó en su propuesta para combatir y prevenir los incendios, consistente, entre otras cosas, en un registro nacional de pirómanos que incluya la imposición de pulseras telemáticas para estos.

Se trata de una propuesta consistente en un listado estatal en el que aparezcan todas las personas condenadas por dichos delitos. A pesar de que las cifras oficiales desmienten los números que esgrimió Feijóo para proponer esta cuestión, hay quien no ha desaprovechado la oportunidad para ironizar con la idea.

En este sentido, el portavoz parlamentario de los socialistas en el Congreso, Patxi López, se ha pronunciado durante la rueda de prensa en un Congreso que se dispone a retomar el curso político en los últimos compases de agosto.

La respuesta de Patxi López a la propuesta de Feijóo

En esta línea, López ha tirado de su estilo mordaz y jocoso para mofarse del discurso de unos populares a los que le achaca múltiples contradicciones en cuanto a la gestión de la crisis de la ola de incendios -sobre todo a la escasa prevención realizada desde las comunidades autónomas en manos del PP-.

López ha expuesto, sorprendido, "no, y la gran medida es la del listado de pirómanos y ponerles una pulsera para detectarlo". En ese momento ha hecho una pausa, aludiendo a una de las mofas que más predominaban en las redes sociales sobre la propuesta del PP. "No voy a decir lo que dijo el otro...", ha comenzado a contar, diciéndolo, claro.

"Pulsera hubieran debido de tener algunos para saber dónde estaban" Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE

"Lo de que pulsera hubieran debido de tener algunos para saber dónde estaban, en lugar de estar combatiendo los incendios", ha subrayado López, en un claro dardo a la ausencia de algunos mandatarios populares que tardaron en sumarse a los dispositivos contra las llamas. En las últimas semanas, el PSOE ha puesto el foco en los dirigentes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pero también en el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. También en el caso de la Comunidad de Madrid, con una Isabel Díaz Ayuso que se encontraba en Miami de vacaciones.