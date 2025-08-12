Mañueco se suma al operativo contra incendios: dos días tarde, de noche y con Las Médulas arrasadas

Después de tres días con importantes parajes de Castilla y León en llamas, los dos últimos con fuegos que pasarán a la historia como el que ha arrasado la zona de Las Médulas, su presidente autonómico, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha aparecido en la pasada noche del lunes a este martes en el centro de mando del operativo de emergencias. Y ha prometido una cuantía indeterminada de fondos para "reponer" los bienes destruidos o afectados.

Las provincias de León, Zamora, Ávila y Palencia han pasado un fin de semana terrible con distintos incendios forestales, pero el máximo responsable de la comunidad autónoma, Mañueco, se limitó a publicar un mensaje en su cuenta oficial de X -antes Twitter- en el que aseguraba que "estoy centrado en los trabajos para la extinción de los incendios" o que "según apuntan los expertos, varios de ellos podrían ser provocados", prometiendo "ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas y de nuestro patrimonio histórico y natural".

Con todo, el quid es dónde se encontraba Mañueco cuando escribió ese mensaje el domingo, una cuestión que ha provocado un nuevo rifirrafe del ministro de Transportes, Óscar Puente, en redes sociales con el mismísimo jefe de la oposición, un Alberto Núñez Feijóo con el que se ha enzarzado después de ironizar con que Mañueco no había interrumpido sus vacaciones en Cádiz por la emergencia de los incendios.

Más allá del cruce, la polémica de Mañueco se suma a la de su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), quien ayer defendió su ausencia de la comunidad por encontrarse a varios kilómetros celebrando una comida por el Día de León en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Lo 'justificó' con sarcasmo: "Tenemos la mala costumbre de comer a mediodía, una costumbre que algunos cumplimos".

Mañueco promete "reconstruir todo aquello que se haya perdido" y "de manera rápida"

Ha sido el propio Mañueco el que ha indicado cuándo se incorporó al dispositivo autonómico, señalando en un mensaje acompañado del vídeo con sus declaraciones que: "Anoche asistí en Zamora a la reunión del CECOPI autonómico para coordinar la respuesta ante los graves incendios que afectan a Castilla y León, especialmente en León y Zamora". Según recoge elDiario.es, esa misma rueda de prensa se había convocado a las 21:30 en la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda. Se aplazó a la madrugada y acabó celebrándose en la delegación de la Junta de la ciudad de Zamora.

En dicha rueda de prensa, en la que también agradeció su trabajo a los efectivos que llevan días luchando contras las llamas, aseguró que quiere mostrar "su solidaridad a todas aquellas personas que han perdido algo, que han sufrido en sus bienes patrimoniales algún efecto". En esa línea, es cuando ha expuesto que habrá dinero para resarcir lo perdido.

"Trasladar un mensaje de esperanza hacia el futuro. El Gobierno de Castilla y León va a estar en la reconstrucción de todo aquello que se haya visto afectado por los incendios. Vamos a reponer, vamos a reconstruir todo aquello que se haya perdido, lo vamos a hacer, además, de manera rápida", ha prometido Mañueco desde el CECOPI autonómico.

El mandatario popular ha tenido palabras expresas también para el caso de Las Médulas, donde las principales críticas de sus vecinos pasan por no haber garantizado el correcto apagado del terreno que evitase rebrotes que acabaron calcinando castaños centenarios y otra vegetación de un paraje catalogado como de Patrimonio de la Humanidad. "Aquellas instalaciones del propio parque de Las Médulas, vamos a garantizar que se actúe de manera inmediata, en lo que supone todos los bienes patrimoniales", ha dicho Mañueco.