Pedro Francés, empresario y experto en hamburguesas: "Te cuento la gran mentira del pan de hamburguesas que los demás no quieren que sepas"

Pedro Francés, empresario y experto en hamburguesas desde 2018, ha desvelado la que, a su juicio, es "la gran mentira sobre el pan de hamburguesas" que muchos hosteleros preferirían que no se conociese.

"Habrás visto 20 vídeos en los que dicen: 'pan artesano', 'pan casero' o 'pan de masa madre'. Ni una ni la otra. El 98% de las hamburgueserías que hay en España compran el pan a grandes superficies de las cuales salen miles y miles de piezas al día", asegura Francés.

El experto señala que "hay hamburgueserías que se juntan con panaderos un poquito más pequeños que desarrollan su propia receta", pero plantea una pregunta: "¿Tú crees que un panadero que tiene 100 clientes hace 100 recetas al día?".

Francés explica que, para hacer el pan, "lo primero que tienes que hacer es una gran inversión" y "preocuparte de levaduras, harinas, fermentaciones, la mantequilla, que está a precio de oro". Resumiendo, dice: "Nadie se quieren meter en esos rollos".

"En España son muy pocos los que se hacen su propio pan"

"En España son muy pocos los que se hacen su propio pan para las hamburguesas pero muchos que presumen de ello, resume el empresario, CEO de BDP Burger.

Entre quienes han respondido a esas palabras está la hamburguesería ourensana Jonatsfood, que ha contestado: "Con todo el respeto que usted merece, nos parece que usted está equivocado. No todo el mundo compra sus panes en los lugares que usted dice o el tipo de pan que usted cree.... En Galicia al menos nosotros (Jonats) sí tenemos un pan artesanal y productos de calidad... Si no nos crees, estás invitado, te comes una de nuestras burgers y lo corroboras. Un saludo".

15,80 euros, el límite de una hamburguesa normal

Otros usuarios restan importancia al asunto: "A mí es que el pan me parece lo menos importante de una burger. Quizá porque tengo 57 tacos, conocí las burgers en sitios como el Knight@squire o Alfredo's y yo le doy importancia 100% a la carne, un poco menos al bacon, otro poco menos al queso... y lo demás si le quieres poner más, que sea fresco. El resto CHORRADAS".

En otro vídeo, Francés detallaba el precio de producir una hamburguesa básica con carne, queso, bacon, salsa y patatas, que según señala es de 4,31 euros. A partir de ahí, el hostelero señala que para que un restaurante sea sostenible, los costes no deben superar el 30-35 % del precio de venta. Y dice que la hamburguesa debería venderse a unos 15,80 euros.

"Si has pagado más de 15,80 euros, déjame decirte que te han tomado el pelo", avisaba.