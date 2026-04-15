Pedro Piqueras pide tomar esta drástica medida en España tras lo ocurrido con un diputado de Vox en el Congreso

Pedro Piqueras ha estado en Mañaneros, el programa de Javier Ruiz en TVE, para hablar de la actualidad política. Una actualidad que pasa por el Congreso de los Diputados donde este martes un diputado de Vox se saltó todos los protocolos democráticos y subió al estrado para encararse con el vicepresidente de la Cámara Baja.

El diputado de Vox José María Sánchez García fue expulsado de la sesión tras recibir tres llamadas al orden por parte de la Presidencia. Primero, el diputado recibió una llamada al orden. Después, abandonó su escaño y se dirigió a la Mesa del Congreso para protestar ante una letrada, lo que provocó una segunda advertencia. Finalmente, se encaró con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que presidía la sesión en ese momento. Algo pocas veces visto en democracia.

"Esto es lo nunca conocido salvo eso que has contado de Rafael Hernando, que lo vimos con Rubalcaba. Estamos pasando una línea que no se debería pasar. Creo que habría que intervenir y poner de acuerdo a los partidos mayoritarios para que esto no vuelva a ocurrir", ha expresado Piqueras en el programa de Javier Ruiz.

"Creo que habría que intervenir y poner de acuerdo a los partidos mayoritarios para que esto no vuelva a ocurrir" Pedro Piqueras

El periodista ha añadido desde Albacete: "No creo que nadie pueda subir a la tribuna y amenazar al presidente hasta que por tercera vez le llame la atención y lo expulse del parlamento. Así no se puede seguir. Es muy malo para la democracia. Hemos consentido todos demasiado que se llegara al insulto".

Para el veterano periodista, una parte de la cámara ha llamado "de todo" al presidente Pedro Sánchez: "No se puede consentir esto. Hay un ambiente trumpista, como si llamar tonto al adversario es normal y no es normal".

Además, ha pedido que no se borren los insultos del diario de sesiones para que dentro de un tiempo se pueda ver "lo burros que hemos sido" en este periodo de sesiones: "No se puede permitir".

Por último ha señalado que le parece "malísimo" la reacción de la portavoz de Vox, Pepa Millán, que se negado a condenar la actitud de su compañero de partido: "Me parece malísimo que no se cuestione dentro de ese partido eso. Sabemos lo que ocurre. Sabemos que vienen más de un lado que de otro. Hay que prohibir el insulto".