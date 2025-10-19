Pedro Ruiz cuenta por qué nunca le han invitado y nunca le invitarán a 'El Hormiguero': "Hay allí una rencilla, un rencor"

Pedro Ruiz, uno de los presentadores y actores con una trayectoria más larga de España, ha contado por qué nunca le han invitado a El Hormiguero, el programa que Pablo Motos presenta en Antena 3 y que es el 'rey' del prime time con un 17,6% de share y 2.078.000 seguidores de media en su última entrega.

"Voy a decir esto de hoy con toda sinceridad, como procuro siempre. La Revuelta y El Hormiguero son dos programas de éxito. A uno de ellos es seguro que no me invitarán nunca, a El Hormiguero. Preguntadle a ellos. Quiero decir que esto lo manifiesto sin ningún tipo de rencor", afirma Ruiz en un vídeo que ha subido a TikTok.

"Los tenaces y solventes encargados de comunicación de los lugares donde trabajo, teatros, cines cuando lo hago, editoriales, libros, han intentado siempre que yo fuera al programa, a El Hormiguero, sin que yo interviniera para nada en la gestión. Sé que jamás iré porque hay allí una rencilla, un rencor, que no proviene de su conductor, que lo impedirá siempre", afirma.

"Están en su derecho"

"Se lo digo a mis colaboradores para que no hagan intentos inútiles porque lo hacen y les torean. Es un programa, El Hormiguero, de prestigio, han ido desde Will Smith hasta Pérez Reverte, Gloria Estefan, presidentes del Gobierno, también ha ido Yurena y Leticia Sabater... es decir, van todos. Están en su derecho de invitar a quien quieran y no invitarme a mí", admite.

Dicho eso, Pedro Ruiz subraya que él tiene el derecho de contestar como quiera cuando le preguntan por este asunto: "Incluso los espectadores que vienen al teatro del Palacio de la Prensa, en las preguntas que hace el público, me lo han preguntado ya un par de veces. Yo tengo derecho a contar mi verdad. Que es sencillamente esa. Sé que no me invitarán jamás".

"Yo no soy de excluir a nadie"

"Y desde aquí invito a David Broncano, a cuyo programa tampoco sé si iré, y a Pablo Motos a que vengan a ver mi espectáculo en el Palacio de la Prensa. Porque les invito en serio. Yo no soy de excluir a nadie, pero por mí no queda. No soy de excluir a nadie, yo no", deja caer.

Hace tiempo, en otro vídeo, Pedro Ruiz, con un muñeco de Pepito Grillo en la mano, habló de este mismo tema y dijo: "Ah, no está mal eso... quizá sea por algún motivo Salvador. Corta, corta, corta". Se da la coincidencia de que el director de El Hormiguero se llama, precisamente Jorge Salvador.