Sugieren cuál podría ser el lema de campaña del PSOE tras todo lo que está pasando 

El PSOE vive uno de sus peores momentos desde que comenzó la legislatura. Primero fue la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora los registros de la UCO en la sede del partido.

Todo ello ha provocado un terremoto político del que pretende sacar rédito la oposición, que busca tumbar al Gobierno a toda costa. Mientras tanto, en el PSOE intentan mantener la calma e insisten en que las elecciones se convocarán en 2027.

Desde la izquierda creen que existe una campaña para acabar con Pedro Sánchez. Se basan, sobre todo, en un supuesto manejo de la justicia bajo cuerda ejercida, principalmente, por el PP.

Esta teoría se resume en la frase "el que pueda hacer que haga", que pronunció hace un tiempo el expresidente del Gobierno José María Aznar. Unas palabras que ahora, para la izquierda, cobran más sentido que nunca.

"El que pueda votar, que vote"

Al hilo de esto, los simpatizantes del PSOE se están movilizando para defenderse contra lo que consideran es un atropello por parte de la derecha para acabar con el Gobierno. En medio de toda esta vorágine, ha surgido el que podría ser el próximo lema de campaña del PSOE.

En las últimas horas está circulando en redes sociales una frase que bien podría ser la opción ganadora del partido socialista para las elecciones que, presumiblemente, se celebrarán en 2027.

"El que pueda votar, que vote", reza este lema, en alusión a la frase acuñada por Aznar "el que pueda hacer que haga". Un usuario de X asegura que le han puesto en bandeja el "eslogan de campaña".

El ingenio de algunos usuarios no tiene límites. Algo parecido ocurrió cuando simpatizantes de la derecha se referían a Pedro Sánchez como "Perro Sánchez". El PSOE supo darle la vuelta al insulto y lo adoptó para utilizarlo a su favor.

Como dato curioso, tras la aparición de un hombre en la sede del PSOE para afiliarse al partido en plenos registros, también hay quienes han visto en esto una oportunidad para animar a los simpatizantes a apoyar de forma convencida a Pedro Sánchez y los suyos.