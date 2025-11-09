Pedro Ruiz sólo necesita usar tres frases para aclarar qué le parece el nuevo disco de Rosalía

El presentador, actor, escritor y cantante, Pedro Ruiz, es uno de los intérpretes más conocidos de España, ganador en 1985 del TP de ORO por el programa Como Pedro por su casa y nominado en 1987 al Goya a mejor actor de reparto por Moros y Cristianos, y no ha dudado en hablar este sábado del nuevo disco de Rosalía.

La artista catalana ha lanzado este viernes su cuarto álbum, Lux, que ha recibido una alabanza unánime por parte de la crítica internacional y ha causado un auténtico terremoto en España. Incluso tras acudir a LOS40 Music Awards 2025, dónde interpretó la canción Reliquia.

Al igual que muchos otros artistas, Pedro Ruiz ha publicado un mensaje en su perfil en la red social X en el que ha dejado bastante claro qué le parece lo nuevo de Rosalía y el trabajo que está haciendo.

"Me alegra siempre el éxito de quien trabaja con rigor y esfuerzo. Percibo un gran método en el disco de Rosalía y la felicito. Valoro más su labor que las histerias que puedan rodearla", ha asegurado.

Hace una semana, el propio Pedro Ruiz publicó otro mensaje en la red social X en el que reaccionó a las opiniones que algunos habían mostrado públicamente tras conocerse el single de la artista catalana, Berghain.

"Escucho todo el día opiniones sobre Rosalía. Ella ha hecho lo que le apetecía. La polvareda posterior ya es cuestión de histerias ajenas. Ella es lista y trabajadora", explicó antes de conocer todo el álbum.

No ha sido el único en hablar de ello, este mismo sábado, el cantante Víctor Manuel explicaba en una entrevista en RNE que escuchó el disco para ver "qué había hecho" y reconoció que, como siempre con Rosalía, "parece que se acaba el mundo", pero encontró "cosas muy estimables dentro y, sobre todo, arriesga mucho".

"Quiero decir, no tiene ninguna necesidad de arriesgar y está arriesgando. Yo a eso le doy mucho valor. Es una chica muy joven y tiene derecho a equivocarse como cualquiera de nosotros. Pero tiene un montón de canciones estupendas", añadió.