Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Pedro Ruiz sólo necesita usar tres frases para aclarar qué le parece el nuevo disco de Rosalía
Virales

Virales

Pedro Ruiz sólo necesita usar tres frases para aclarar qué le parece el nuevo disco de Rosalía

"Me alegra siempre el éxito".

Sergio Coto
Sergio Coto
Pedro Ruiz y Rosalía.
Pedro Ruiz y Rosalía.Getty Images

El presentador, actor, escritor y cantante, Pedro Ruiz, es uno de los intérpretes más conocidos de España, ganador en 1985 del TP de ORO por el programa Como Pedro por su casa y nominado en 1987 al Goya a mejor actor de reparto por Moros y Cristianos, y no ha dudado en hablar este sábado del nuevo disco de Rosalía.

La artista catalana ha lanzado este viernes su cuarto álbum, Lux, que ha recibido una alabanza unánime por parte de la crítica internacional y ha causado un auténtico terremoto en España. Incluso tras acudir a LOS40 Music Awards 2025, dónde interpretó la canción Reliquia

Al igual que muchos otros artistas, Pedro Ruiz ha publicado un mensaje en su perfil en la red social X en el que ha dejado bastante claro qué le parece lo nuevo de Rosalía y el trabajo que está haciendo.

"Me alegra siempre el éxito de quien trabaja con rigor y esfuerzo. Percibo un gran método en el disco de Rosalía y la felicito. Valoro más su labor que las histerias que puedan rodearla", ha asegurado.

Hace una semana, el propio Pedro Ruiz publicó otro mensaje en la red social X en el que reaccionó a las opiniones que algunos habían mostrado públicamente tras conocerse el single de la artista catalana, Berghain.

"Escucho todo el día opiniones sobre Rosalía. Ella ha hecho lo que le apetecía. La polvareda posterior ya es cuestión de histerias ajenas. Ella es lista y trabajadora", explicó antes de conocer todo el álbum.

No ha sido el único en hablar de ello, este mismo sábado, el cantante Víctor Manuel explicaba en una entrevista en RNE que escuchó el disco para ver "qué había hecho" y reconoció que, como siempre con Rosalía, "parece que se acaba el mundo", pero encontró "cosas muy estimables dentro y, sobre todo, arriesga mucho".

"Quiero decir, no tiene ninguna necesidad de arriesgar y está arriesgando. Yo a eso le doy mucho valor. Es una chica muy joven y tiene derecho a equivocarse como cualquiera de nosotros. Pero tiene un montón de canciones estupendas", añadió.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 