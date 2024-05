Pedro Sánchez aprovecha que ahora es el momento perfecto y un detalle en esta foto llama la atención

El paso del huracán Taylor Swift por Madrid ha centrado todo el interés mediático en los dos últimos días. Todo el mundo ha hablado de los dos conciertos que ha dado en el Santiago Bernabéu la cantante estadounidense... hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El dirigente socialista ya reconoció ser un swifty en una entrevista previa a las últimas elecciones generales en La Pija y la Quinqui, el programa de Carlos Peguer y Mariang. "A ver, yo tengo algunas canciones de ellas. Me gusta mucho algunas canciones que ha hecho con Lana del Rey. Snow in the beach está muy bien. He leído que tú (refiriéndose a Peguer) eres una swiftie".

"Ella es un ejemplo de muchas cosas, sobre todo, de superación. Se la hicieron pasar puñetas y que ella haya compuesto sus canciones de nuevo, para zafarse de la compañía discográfica", la describió en su día el líder del Ejecutivo.

Ahora Sánchez ha vuelto a demostrar que es fan de Swift. En un acto celebrado este jueves en Barakaldo en el marco de las elecciones europeas, el socialista ha mencionado a la cantante para hablar de la economía española.

"Llevan seis años con que España se rompe y España se hunde y resulta que Illa acaba de ganar las elecciones en Cataluña. ¿Y lo de España se hunde? Si la realidad es que la economía española crece como la carrera de la artista esta que tenemos por aquí, Taylor Swift. Es imparable, imparable", ha afirmado.

Además, tanto Sánchez como la candidata socialista a las elecciones, Teresa Ribera, realizaron la que es una de las costumbres de los fans de Swift: el intercambio de pulseras personalizadas símbolo de la amistad.

Tal y como se puede ver en un vídeo publicado por el PSOE en TikTok, ambos dirigentes se intercambiaron una pulsera realizada a mano. En una de ellas ponía Más Europa, mientras que en la otra se podía leer un Más Teresa. Así, Sánchez lució durante todo el acto la pulsera, algo que llamó la atención y que fue compartido en X por el usuario MrHandsome.

Además, el propio PSOE repartió este jueves antes del segundo concierto de Swift pulseras en su sede de Ferraz con los lemas Más Europa, Más Igualdad, Más Ciencia, Más Derechos, Más Feministas, Más Verde, Más Futuro, Más Respeto, Más Diversidad, Más Empleo, Más PSOE y Más Teresa.