Pedro Sánchez tira del refranero español para mostrar su apoyo al papa León XIV tras los ataques de Trump

Pedro Sánchez ha publicado un mensaje en X tras ver los ataques de Donald Trump al papa León XIV. El presidente de EE.UU. dijo este domingo que debería "dejar de complacer a la izquierda radical".

En un largo mensaje publicado en su red social, Truth, Donald Trump dijo: "No quiero un papa que critique al presidente de los Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido POR UNA APLASTANTE MAYORÍA".

Unas declaraciones de las que se ha hecho eco Pedro Sánchez, quien ha tirado del refranero español para mostrar su apoyo a León XIV. "Quien siembra vientos, recoge tempestades", ha apuntado el líder del Ejecutivo.

"Mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje", ha añadido Pedro Sánchez, quien ha aprovechado para recordar la visita del papa a nuestro país, prevista para junio.

"Será un honor recibirle en España dentro de unas semanas", ha afirmado el presidente del Gobierno. Palabras con las que ha mandado un mensaje muy claro al presidente de Estados Unidos, oponiéndose de nuevo a su gestión y sus políticas.

La respuesta de León XIV

El papa León XIV no se quedó callado tras el mensaje de Donald Trump, al que recordó que "el evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra". Asimismo, aseguró que no tiene "miedo" de la administración Trump.

"Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz", añadió el pontífice estadounidense en declaraciones a los periodistas que viajaban en el vuelo hacia Argelia.

"Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz", sentenció León XIV.