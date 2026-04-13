Trump amenaza a Irán con "eliminar inmediatamente" los buques que intenten burlar su bloqueo naval de Ormuz

Donald Trump ha oficializado el bloqueo perimetral del estrecho de Ormuz con una nueva amenaza a Irán. Cumplido el plazo marcado por EEUU este lunes a las 10:00 hora de Washington (16:00 peninsular española), Trump ha amenazado de forma pública con "eliminar inmediatamente" a cualquier buque iraní que intente burlar el cierre.

La decisión de EEUU se conoció tras el fracaso de las negociaciones con el régimen iraní del fin de semana en Islamabad (Pakistán) y pone aún más en riesgo el alto el fuego que ambas partes se dieron la semana pasada.

"Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal", ha escrito el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Certificado el cierre de las negociaciones sin éxito, Trump anunció que la Marina de EEUU procedería a bloquear "todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz" y que tomaría represalias en forma de "búsqueda e interceptación" de aquello buques en aguas internacionales "que hayan pagado un peaje a Irán".

"Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", apuntó hace escasas horas, en un mensaje que ha disparado otra vez el precio del petróleo y ha asestado otro golpe a la baja a las Bolsas.