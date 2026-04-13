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Trump amenaza a Irán con "eliminar inmediatamente" los buques que intenten burlar su bloqueo naval de Ormuz
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Trump amenaza a Irán con "eliminar inmediatamente" los buques que intenten burlar su bloqueo naval de Ormuz

El bloqueo ha entrado en vigor a las 16:00 hora peninsular española tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
El presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald TrumpTom Williams / CQ-Roll Call, Inc vía Getty Images

Donald Trump ha oficializado el bloqueo perimetral del estrecho de Ormuz con una nueva amenaza a Irán. Cumplido el plazo marcado por EEUU este lunes a las 10:00 hora de Washington (16:00 peninsular española), Trump ha amenazado de forma pública con "eliminar inmediatamente" a cualquier buque iraní que intente burlar el cierre.

La decisión de EEUU se conoció tras el fracaso de las negociaciones con el régimen iraní del fin de semana en Islamabad (Pakistán) y pone aún más en riesgo el alto el fuego que ambas partes se dieron la semana pasada.

"Si cualquiera de estos buques se acerca lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, utilizando el mismo sistema de neutralización que empleamos contra los narcotraficantes en embarcaciones en alta mar. Es rápido y brutal", ha escrito el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Certificado el cierre de las negociaciones sin éxito, Trump anunció que la Marina de EEUU procedería a bloquear "todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz" y que tomaría represalias en forma de "búsqueda e interceptación" de aquello buques en aguas internacionales "que hayan pagado un peaje a Irán". 

"Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", apuntó hace escasas horas, en un mensaje que ha disparado otra vez el precio del petróleo y ha asestado otro golpe a la baja a las Bolsas.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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