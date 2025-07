Pepe Viyuela habla así de Pedro Sánchez: utiliza estos dos inusuales adjetivos para describirlo

El popular actor Pepe Viyuela ha descrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "luminoso" y "fajador" en una entrevista concedida al diario La Razón para hablar de la obra que representa de Guitón Onofre. El pícaro perdido, que trata de la novela de 1604 de Gregorio González.

Durante la conversación, Viyuela ha dejado primero la reflexión sobre la industria armamentística de que "tenemos a todos los líderes mundiales apostando por un incremento desmesurado en Defensa" cuando "es una industria que vive de dinero público y hay que trabajar la idea de que la guerra es evitable". "Construyendo más armas no vamos a evitar la guerra. Es una espiral perversa, violenta, macabra, repugnante...", ha añadido el actor.

Entonces le han dicho que todos los líderes no porque en eso Pedro Sánchez ha dejado claro que no está conforme. "Plantar cara a los postulados de Donald Trump ya me parece interesante. Hay una corriente internacional para venerar al imbécil. Probablemente sea un enfermo mental, un desequilibrado que forma parte de la élite. Es un liberalismo o neoliberalismo desmesurado en el que solo importa el dinero y el ser humano poco o nada y todo aquel que le plante cara merece mi respeto", ha valorado Viyuela.

El actor, al ser preguntado por si Sánchez utiliza este tema como una pose para alejar del foco a los Koldo, Cerdán y compañía, ha opinado sobre lo qué debe hacer el jefe del Ejecutivo, que es "seguir con lo que está haciendo".

"Debe ponerse a disposición de la justicia y de los ciudadanos. Y si hay algo que le salpica, que se vaya. Mientras, debe seguir trabajando. Yo estoy dispuesto a darle una oportunidad más. Nadie está libre de ser engañado", ha contado.

Finalmente, le han cuestionado sobre cuál de todos esos personajes le gustaría interpretar. Ante esto ha contestado que "el más interesante es Pedro Sánchez porque los otros son bastante vulgares, delincuentes chuscos, sin brillo y tienen que ver con Onofre".

"El presidente es más luminoso. Ha sido capaz de salir de muchas y se mantiene. Es un gran fajador. Espero que no le haya llegado la mierda y no nos haya mentido", ha concluido Viyuela.