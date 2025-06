Pide un bocadillo de tortilla francesa en un bar y genera 1.000 comentarios por lo que hace al ver el precio

El conocido creador de contenido de Barcelona, Rafa Vilalta, conocido como @elrafadetiktok, ha publicado un vídeo en el que muestra su sorpresa por el precio de un bocadillo de tortilla, generando un fuerte debate.

"Estoy en Granollers y me he pedido un bocadillo de tortilla francesa y me ha costado 6,25 euros... He dicho: madre mía, qué caro, y he pedido que me lo cambien por uno de lomo", ha relatado en el vídeo de TikTok, acumulando miles y miles de visitas en apenas 24 horas.

Por otro lado, al ver cómo era el bocadillo de lomo, según ha contado, ya no le parecía tan caro. Que el precio le haya parecido tan elevado ha sido por cómo era finalmente un bocadillo de tortilla francesa.

El vídeo ha generado más de 1.000 reacciones, superando incluso los 'me gusta', generando un debate de tono elevado en los comentarios. Por un lado, ha habido usuarios que no están nada de acuerdo con su 'modus operandi' de pedir otro bocadillo cuando le han traído el anterior (se lo han cobrado como uno de tortilla).

"Pues otro día pregunta antes, qué fácil es destruir el esfuerzo de esta gente, porque el día a día no es fácil y si no, te llevas el táper: más respeto por el trabajo de la gente, que cuesta mucho", ha comentado un usuario.

"Es un robo, dos huevos valen 0,50 euros", ha replicado otro. "Te lo han hecho de tortilla... ¿Y luego le has hecho hacer otro? Pues barato me parece", han comentado.

