Pide comida sorpresa para llevar y revela lo que trae: una opción rápida y económicamente asequible

El creador de contenido canario Viren Dhanwani (@virendhanwani) ha publicado un nuevo vídeo en sus redes sociales probando una opción de comida rápida y barata para cuando uno no tiene tiempo de cocinar. Es un pedido a través de Too Good To Go, pero a diferencia de lo habitual, no ha elegido la comida, sino que es una bolsa sorpresa.

"Es la aplicación donde te ponen la comida a mitad de precio en restaurantes, cafeterías y tal, para que no tiren la comida básicamente, y me he pedido un sitio de comida para llevar, que es lo que se llama Tu Cocina en Casa, que está en calle La Rosa, vamos a ver qué trae", ha explicado al principio del vídeo.

Lo primero que le ha traído la bolsa sorpresa es una crema verdosa: "No sé qué será". Al olerlo, se ha dado cuenta de que es de espinacas y calabacín. El siguiente tupper traía almejas en salsa: "Almejas, sin más, ahí tiene como huevo duro (y guisantes). Huele como a almejas en salsa y creo que cebollita".

Una iniciativa para no tirar la comida

De segundo plato, carne con patatas. "Vale, son como hamburguesitas con patatas", ha aclarado. El último plato que ha traído son unos espaguetis con tomate y chorizo: "Qué rico. Todo esto me ha costado siete euros; yo creo que está bastante bien. Esto me da para comida y cena o incluso para dos personas", ha sentenciado.

Las reseñas del restaurante van por la misma opinión que Viren: "Buen servicio en general, la comida es parecida a la de casa, eso es cierto. Aunque le falta un poquito más de nivel y variedad y que los precios sean visibles". Muchos coinciden en que viene muy bien para cuando no hay comida en casa y tampoco hay tiempo para prepararla.

"Es ideal para evitar cocinar y comer rico y variado. Calidad-precio es de lo mejor que hay por la ciudad (Santa Cruz de Tenerife)", ha respondido el usuario Carlos Jonathan.