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Pide comida sorpresa para llevar y revela lo que trae: una opción rápida y económicamente asequible
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Pide comida sorpresa para llevar y revela lo que trae: una opción rápida y económicamente asequible

Trae varios platos.

Juan De Codina
Juan De Codina
Viren Dhanwani, tiktoker.
Viren Dhanwani, tiktoker.TikTok / @virendhanwani

El creador de contenido canario Viren Dhanwani (@virendhanwani) ha publicado un nuevo vídeo en sus redes sociales probando una opción de comida rápida y barata para cuando uno no tiene tiempo de cocinar. Es un pedido a través de Too Good To Go, pero a diferencia de lo habitual, no ha elegido la comida, sino que es una bolsa sorpresa.

"Es la aplicación donde te ponen la comida a mitad de precio en restaurantes, cafeterías y tal, para que no tiren la comida básicamente, y me he pedido un sitio de comida para llevar, que es lo que se llama Tu Cocina en Casa, que está en calle La Rosa, vamos a ver qué trae", ha explicado al principio del vídeo.

Lo primero que le ha traído la bolsa sorpresa es una crema verdosa: "No sé qué será". Al olerlo, se ha dado cuenta de que es de espinacas y calabacín. El siguiente tupper traía almejas en salsa: "Almejas, sin más, ahí tiene como huevo duro (y guisantes). Huele como a almejas en salsa y creo que cebollita".

Una iniciativa para no tirar la comida

De segundo plato, carne con patatas. "Vale, son como hamburguesitas con patatas", ha aclarado. El último plato que ha traído son unos espaguetis con tomate y chorizo: "Qué rico. Todo esto me ha costado siete euros; yo creo que está bastante bien. Esto me da para comida y cena o incluso para dos personas", ha sentenciado.

Las reseñas del restaurante van por la misma opinión que Viren: "Buen servicio en general, la comida es parecida a la de casa, eso es cierto. Aunque le falta un poquito más de nivel y variedad y que los precios sean visibles". Muchos coinciden en que viene muy bien para cuando no hay comida en casa y tampoco hay tiempo para prepararla.

"Es ideal para evitar cocinar y comer rico y variado. Calidad-precio es de lo mejor que hay por la ciudad (Santa Cruz de Tenerife)", ha respondido el usuario Carlos Jonathan.

Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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