Pide un hamburguesa "solo con queso y bacón", se va a casa con ella y al ver lo que le han metido tiene que volver: inaudito

La usuaria de TikTok @sofiasubiran, que vive en Australia, ha contado la surrealista situación que ha vivido tras pedir una hamburguesa en un restaurante de ese país.

"He ido a un sitio a comer y me he pedido una hamburguesa y le digo al camarero: la quiero muy básica, solo con queso y bacón. Vale, vale, sí muy bien. Me ha puesto una hamburguesa literal que sólo tiene bacón y salsa", cuenta.

"Estoy volviendo al restaurante a decir qué dónde está mi carne y que dónde está el queso", explica.

Luego ha contado el desenlace de la historia: "Como en este país todo el mundo se graba, tengo mi hamburguesa y además gracias a su fallo la hamburguesa que yo realmente quería costaba cuatro dólares más y me la han dado gratis".

Hace tiempo el usuario de TikTok @ron_roneos hizo un experimento parecido, pero muy diferente, al pedir una hamburguesa en McDonald's: la ordenó sin nada, ni siquiera pan o carne, para ver qué le enviaba la cadena de restaurantes.

"Me mandaron una hamburguesa sin nada, pero sí le pusieron el pan y la carne", destacó. Algunos trabajadores de la empresa explican por qué se hace así: "Nuestra lógica es que no saben pedir por la app, y por eso mandamos aunque sea algo jskajskajska".