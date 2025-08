Pide tres tercios y la camarera se encuentra un cuadro cuando se los lleva: "Cada día flipo más con la gente"

Los camareros tienen a menudo que soportar peticiones de lo más peregrinas y comportamientos de lo más estrafalarios de los clientes. La usuaria @aitanampz, que trabaja en hostelería, ha contado su experiencia y da buena muestra de la paciencia que los trabajadores tienen que tener muchas veces.

"Llega una mesa de un hombre y dos mujeres y me piden tres tercios. Estupendo. Se los pongo, me voy y me vuelve a llamar el señor al poco y me dice: 'Perdona, ¿cómo te crees que me iba a beber el tercio?'. Me quedo así y le digo: 'Perdone, ¿quiere usted una copa?' Y me dice: 'Pues claro'. Le digo: 'Ahora mismo se lo traigo, no se preocupe", relata.

"Literalmente tardé un segundo en llevársela. Vuelvo y me dice: '¿Y a mi mujer qué? ¿Le dan por culo?'. Le digo: 'Perdone, como sólo me lo ha dicho usted pues sólo le he traído para usted. Ahora mismo le traigo dos copas más'. Les traigo las copas y cuando llego me dice: 'Ahora sí", prosigue.

La trabajadora lamenta que "era todo raro": "Era como que me juzgaba con la mirada, cada vez que iba me miraba como un poco mal, me hacía como bromas irónicas, no sé si era broma, pero lo parecía, pero a la vez no. Era como pasivo-agresivo, unas bromas pasivo-agresivas muy raras".

"Yo es que flipo con la gente, cada día flipo más con la gente. ¿Espera que yo sea adivina? Quizá sea fallo mío por no preguntarle, pero igualmente... ¿son formas esas de hablar a alguien?"; reflexiona.

Pero es que la cosa no quedó ahí porque señala que luego le pidieron cuatro pizzas: "Digo: 'Son tres personas, pues cuatro pizzas está bastante bien para cenar'. Le digo: 'Todo entonces, ¿no?'. Y dice: 'No, eso es para llevar, es para los críos. ¿Qué voy a cenar yo pizza?".

"Perdone, caballero, en ningún momento me ha dicho que era para llevar, yo no soy adivina ni sé que tiene hijos y menos aún sé que las pizzas son para ellos", se queja la camarera.