Pitingo deja una frase a la hora de hablar del comunismo y del fascismo que va a traer mucha cola

El cantante Antonio Manuel Álvarez, conocido artísticamente como Pitingo, acostumbra a no tener problemas a la hora de hacer posicionamientos políticos en sus redes sociales y criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, a sus ministros y a muchas de sus políticas. Ahora, el cantaor onubense ha vuelto a hablar en una entrevista concedida al diario 20 Minutos y publicada este viernes.

Pitingo ha sido preguntado por si tiene consecuencias reconocer este tipo de posturas políticas. Él no ha eludido la respuesta y se ha mojado de lleno: "Me meto donde haga falta, y lo hago sin remordimientos y con todas las consecuencias, que a veces las trae, aunque no tantas como la gente se piensa, porque, gracias a Dios, mi público está ahí y yo no vivo de ayuntamientos ni de subvenciones".

"No lo he hecho en la vida. Toda la vida me he buscado las papas y no le tengo que dar cuentas a nadie, ni a la derecha ni a la izquierda. Si tengo que criticar a la izquierda, lo haré, y, cuando vengan los que tienen que venir, si llegan, también los criticaré", ha asegurado.

El artista ha reconocido que no le convence el Ejecutivo de Sánchez: "De momento, estos que están no me gustan, no me gusta la deriva que traen. No sé lo que va a venir, ¿eh? Y tampoco estoy contento, pero sí creo que necesitamos un cambio. Espero que este país se de cuenta de una vez por todas".

Además, ha reconocido que "uno va dejando de creer en los políticos, porque hacen lo que quieren con nosotros, y nosotros mirando como tontos la tele y ellos repartiéndose el dinero" y ha afirmado que "lo que tienen que hacer es hablar con el pueblo, porque hablar de comunismo desde un país capitalista me hace mucha gracia".

"No me gustan ni el comunismo ni el fascismo. Y dirán que no tienen nada que ver. Bueno, para mí sí son comparables", ha sentenciado en una frase que va a dar que hablar en las redes sociales.

La respuesta a los que le llaman facha

Pitingo también ha contestado lo que piensa cuando alguien le llama facha por sus planteamientos. "El que me llame a mí fascista siendo gitano yo creo que tiene una mente incompleta, porque lo que no saben es que yo llevo 25 años defendiendo la multiculturalidad, a mis amigos gays y transexuales, que son la gente que más quiero en este mundo, y eso no se paran ni a pensarlo".

"Cuando me lo llaman, en realidad me río, porque me hace mucha gracia. Es que si no estás a favor de un discurso, ya eres fascista, ya eres nazi, y lo que han conseguido es quitarle a esa palabras palabras la importancia que tienen", ha destacado.

Finalmente, Pitingo ha recordado que "Hitler mató a un millón y pico de gitanos, negros judíos y todo lo que fuese moreno y eso es desvirtuar la realidad y soltar el insulto fácil". "Yo soy gitano, pero a ti, que eres feminista, te pregunto: '¿qué piensas del pañuelo?'. Porque si defiendes una cosa vas a salir malparado, pero si estás en contra de la otra, también, porque somos una minoría muy jodida", ha concluido.

Algunos posicionamientos políticos