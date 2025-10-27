Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pocas personas se atreverían a dar el discurso que ha dado Victoria Martín en directo
Pocas personas se atreverían a dar el discurso que ha dado Victoria Martín en directo

"Hay que empezar a diferenciar entre listos y tontos".

La cómica Victoria MartínCadena Ser

La cómica Victoria Martín ha vuelto a dar de qué hablar con un alegato en tono humorístico que ha hecho durante su sección en el programa Al cielo con ella, presentado por Henar Álvarez.

"Últimamente cada vez hay algo que está pasando más y está yendo a televisión, y está ocurriendo en televisión, que es el tema de los debates", ha apuntado la humorista, iniciando así su reflexión poco conciliadora.

"Tenemos que dejar de hacer debates de cosas que no tienen debate posible, que es poner a un científico con un lunático absolutamente delirante con una bolsa de papel Albal en la cabeza diciendo que la tierra es plana y de repente sale Jordi Wild sin camiseta y dice: '¡Debatid!'", ha pedido Martín.

"¿Pero debatir el qué? ¡Si es que no hay nada que debatir! O sea, que ha salido un jugador de fútbol y ha empezado a decir que no hay que echarse protector solar, que él nunca ha visto el cielo así... ¡Yo nunca he visto el cielo así! Como si eso fuera...", ha comentado, haciendo referencia al futbolista Marcos Lloente.

"Esto lo decía la Gata de Schrödinger, que tenía toda la razón, que decía: 'Esta gente, como tan delusional, dice: ¡A mí que me expliquen!'. Pero coño, si hay 400 libros de ciencia que te lo están explicando", ha exclamado la colaboradora.

"Es que, ¿sabes lo que pasa, tía? Y yo sé que esto, a lo mejor, es horrible decirlo, pero creo que hay que empezar a diferenciar entre listos y tontos. O sea, ya está. Ya no te digo ni ideologías. ¡Listos y tontos!", ha concluido la cómica.

