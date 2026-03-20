El ICE está tomando muestras de ADN de los manifestantes arrestados: así actúa la policía migratoria de Donald Trump

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se ha hecho conocido en todo el mundo por sus prácticas brutales contra la inmigración y los manifestantes que se posicionan en su contra.

Algunos lo consideran una especie de brazo armado de Donald Trump, pues desde su llegada al poder han llevado a cabo cientos de arrestos y deportaciones. Incluso han asesinado a manifestantes.

Las prácticas del ICE han causado polémica también esta semana en Estados Unidos: sus agentes están recolectando muestras de ADN de los manifestantes arrestados, tal y como desvela una investigación de la NPR (National Public Radio).

Aunque las autoridades de Estados Unidos consideran que es una práctica legal, algunos activistas y abogados creen que se está vulnerando la privacidad y el derecho a la libertad de expresión de los manifestantes. Existe el temor de que se esté creando una base de datos de disidentes y personas críticas con el gobierno de Donald Trump.

Así actúa el ICE contra los manifestantes

La NPR recaba diferentes testimonios de manifestantes detenidos en protestas contra el ICE.

Uno de los afectados cuenta que, una vez detenido, no sólo le tomaron fotografías y huellas dactilares: uno de los agentes del ICE le introdujo un hisopo en la boca.

"Fue algo muy informal", declara el manifestante a la NPR. "Fue como: 'vale, sí, ahora vamos a coger esto'". En el artículo se citan otros 5 casos muy similares, en lugares como Illinois, Oregón y Minnesota.

Todos aseguran que fueron arrestados sin motivo aparente, pues no estaban causando desórdenes. Algunos acabaron en el hospital con varias costillas rotas y diferentes lesiones.

¿Es legal recolectar el ADN de manifestantes?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que la ley obliga a recabar el ADN de cualquier persona arrestada que enfrente a cargos federales. Sin embargo, la NPR ha contactado con abogados que señalan una contradicción: muchos manifestantes están siendo arrestados sin motivos, simplemente por estar en la protesta. Esto significa que se estarían tomando muestras de ADN a personas inocentes

La preocupación, llegados a este punto, es obvia: ¿qué ocurre con esas muestras una vez la persona queda en libertad y sin cargos?

"Me preocupa mucho porque parece que el gobierno está creando un catálogo de disidentes políticos", expone el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal, Andrew Birrell, a la NPR.

En cuanto el ADN entra en el sistema es difícil eliminarlo. El perfil genético de la persona arrestada va a quedar en la base de datos de la policía, aunque se haya demostrado que es inocente y que su detención fue arbitraria.

Vulneración de la privacidad y miedo en los manifestantes

El ADN no sólo identifica al individuo, sino que contiene información genética sobre su familia. Además, el ADN revela datos sobre los rasgos de personalidad e incluso la predisposición a desarrollar ciertas enfermedades. Es un ataque contra la privacidad de los arrestados.

Si es verdad que se está creando una base de datos de disidentes, como señala la NPR, sería un intento de disuadir las protestas, creando miedo en los manifestantes.