Trump sube el tono contra la OTAN y llama "cobardes" al resto de socios por no ayudarle a reabrir el estrecho de Ormuz 

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el plenario de la cumbre de la OTAN en La Haya, el 25 de junio de 2025.

Al menos no es solo España... Donald Trump ha ido un paso más allá en su campaña contra los restantes miembros de la OTAN y les ha calificado directamente como "cobardes" por no colaborar en su operación para reabrir el estrecho de Ormuz. Y promete que en EEUU "recordaremos" su nulo apoyo.

Para Trump "Sin EEUU, la OTAN es un tigre de papel", como expresa con evidente rabia en su perfil de Truth Social. Ahí asegura que los 31 socios restantes "no quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares".

"Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo", expone.

De esa operación añade que sería "tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo". "¡Cobardes, y lo recordaremos!", culmina, advirtiendo muy a su manera de posibles medidas futuras, sobre lo que ya ha venido dejando declaraciones en los últimos días.

A solas en su empeño

También desde hace días viene dejando caer Trump que su empeño en montar una operación para reabrir el estrecho bloqueado por Irán es en atención al resto de países por no depender EEUU del comercio por esa ruta.

"Es apropiado que las personas que son beneficiarias del estrecho ayuden a asegurarse de que no sucede nada malo allí", apuntaba en referencia directa a Europa y a China, por ser los grandes dependientes de este enclave que concentra buena parte del petróleo que reciben. Sus ataques verbales también se dirigieron contra Australia, Japón o Corea del Sur por, igualmente, rechazar su petición de crear una coalición militar.

Al respecto, numerosos países OTAN como Francia, Reino Unido o Italia han dejado claro que no se cumplen las condiciones adecuadas para lanzar esa misión internacional, una postura a la que se sumó la UE en bloque este jueves en un comunicado a altas horas de la noche. Bruselas transmitió su compromiso de actuar cuando sean el "momento" oportuno, ante el alto riesgo presente de sufrir ataques de Irán.

Desde el comienzo de la ofensiva estadounidense-israelí contra Teherán, el régimen iraní ha cerrado casi por completo el estrecho de Ormuz, provocando una crisis de suministros en buena parte del mundo y, con ello, un alza generalizada de precios. La Guardia Revolucionaria ha atacado numerosas embarcaciones en la zona, por donde solamente dejan circular a algunos cargueros de países aliados.