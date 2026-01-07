Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Boticaria García se pronuncia de forma inequívoca sobre si es mejor tomar aceitunas o patatas con la bebida: "Entre las dos, yo lo tengo claro"
"Aunque parece una decisión trivial, en realidad no lo es tanto", avisa.

Marián García, en su vídeo
Marián García, en su vídeo sobre las aceitunas y las patatas fritas.TIKTOK / BOTICARIA GARCÍA

Marián García, doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, graduada en Nutrición Humana y Dietética y muy conocida por su papel como divulgadora como Boticaria García, se ha pronunciado con claridad sobre si es mejor tomar patatas fritas o aceitunas como aperitivo.

La experta se ha grabado en la terraza de un bar con ambas opciones sobre la mesa. "La camarera me ha preguntado que si patatas fritas o aceitunas. Aunque parece una decisión trivial, en realidad no lo es tanto", avisa.

García subraya que "en los mismos 40 gramos" en las patatas "hay el triple de calorías" que en las aceitunas. 

"Y lo importante no son solo las calorías, sino cómo esto afecta a tu cerebro. Las patatas fritas son una bomba de sal y grasas refinadas, estimulan la liberación de dopamina y le dicen a tu cerebro: dame más", explica.

Una clave de las aceitunas: son saciantes 

En cambio, señala que las aceitunas "tienen grasas monoinsaturadas, estimulan la liberación de hormonas GLP1, saciantes, como las de los nuevos fármacos contra la obesidad". 

"Que no estoy diciendo que las aceitunas sean el nuevo Ozempic o el nuevo Mounjaro, pero ayudan a echar el freno de mano del hambre, mientras que las patatas fritas aprietan el acelerador. Y, como bonus, además de sacientes llevan antioxidantes. Entre las dos, yo lo tengo claro", asegura. 

En la misma línea se ha pronunciado alguna vez la médico nutricionista Magda Carlas., que ha señalado que las patatas chip son un alimento ultraprocesado con muchos aditivos, entre ellos, el glutamato. Este potenciador de sabor es precisamente el que estimula el sistema de recompensa del cerebro, lo que provoca esa necesidad de seguir comiendo aunque no sintamos hambre.

Claves para elegir mejor las patatas

Pero, si estamos decididos a comer las patatas fritas, hay que tener en cuenta algunos aspectos:

  • Una ración de patatas chip no debería pasar de los 25 o 30 gramos.
  • Mejor elegir "las que no están aromatizadas".
  • Siempre intentar que estén fritas en aceite de oliva.
  • Las patatas light pueden tener hasta un 30% menos de energía que las chips convencionales.
  • Lo mejor sería hacerlas en casa, cortando las patatas muy finas y freírlas en aceite. Y si se prefieren más ligeras, se pueden hacer al horno.
