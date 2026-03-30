Preguntan a Carlos Cuerpo si se afiliará al PSOE ahora que es vicepresidente: su respuesta va más allá del sí o el no 

El ministro de Economía Carlos Cuerpo ha concedido su primera entrevista tras ser investido vicepresidente primero del Gobierno. La Cadena SER ha hablado con él para conocer su hoja de ruta como sustituto de María Jesús Montero.

José Luis Sastre, presentador de Hoy por hoy en sustitución de Àngels Barceló, ha querido saber si se afiliará al PSOE, pues ahora mismo no lo está. Lejos de contestar con un mero sí o no, Carlos Cuerpo ha explicado cuál es exactamente su postura ideológica.

El vicepresidente primero ha asegurado que está "muy cómodo con las políticas que está haciendo este Gobierno". Palabras que instantes después ha matizado, señalando que se siente "totalmente identificado" con la "posición socialdemócrata" del Ejecutivo.

"Por lo tanto, de ahí también mi compromiso para seguir adelante y aceptar el reto de pasar a la Vicepresidencia", ha asegurado en los micrófonos de la Cadena SER. A pesar de no aclarar si se afiliará o no al PSOE, ha querido dejar claro que "por supuesto" se considera una persona de izquierdas.

"¿Qué significa tener perfil político?"

De Carlos Cuerpo se ha dicho que tiene un perfil más técnico que político. Sobre esta cuestión también le han preguntado en la SER, donde ha respondido que él preguntaría de vuelta "qué significa tener perfil político".

El vicepresidente primero y ministro de Economía ha dicho que él tiene su forma de hacer las cosas "desde lo técnico y con rigor". Sin embargo, ha añadido que también tiene su forma de "afrontar las negociaciones o el contacto con otros grupos parlamentarios, grupos políticos", empleando el diálogo y "tendiendo la mano".

En la entrevista también le han preguntado acerca de la llamada de Pedro Sánchez para comunicarle que le había seleccionado como nuevo vicepresidente primero. Carlos Cuerpo ha explicado que cuando una persona sale señalada en los medios de comunicación como un posible candidato lo que se suele pensar es que "bajan las probabilidades de que suceda finalmente".

Por este motivo, el ministro de Economía ha revelado que se quedó "muy contento" cuando le llamó el presidente y se lo dijo personalmente. Ahora, Carlos Cuerpo es una de las personas con más poder en el Gobierno, como ya lo era María Jesús Montero antes de su salida.