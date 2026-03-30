La UE confirma un examen a las plataformas digitales por prohibir la publicidad política: se teme que responda a una "campaña de presión"

El de los menores no es el único tema. El comisario europeo de Justicia y Democracia, Michael McGrath, ha tenido que aclarar que en la Unión Europea no hay ninguna legislación que prohíba la publicidad política ni se exige a los prestadores de plataformas digitales que lo hagan. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta parlamentaria que han presentado varios eurodiputados de los socialdemócratas, Los Verdes o Renew.

La pregunta inquiría a la Comisión Europea por las "novedades" que habían anunciado Google y Meta (la propietaria de plataformas como Facebook o Instagram) "en relación con la publicidad política en la Unión Europea". "Google ha eliminado de su interfaz pública su repositorio de publicitad política, incluyendo el historial de los últimos siete años", apuntaba. "Meta ha dejado de publicar anuncios políticos por completo".

Europa publicó su reglamento sobre publicidad política en 2024, aunque algunas de sus disposiciones pasaron a tener efecto el año pasado y se espera que en abril entre en plena aplicación. Esta norma no prohíbe la publicidad política en las redes sociales: simplemente exige mayores garantías para evitar que esta publicidad se segmente por audiencia y debe ser más transparente sobre la financiación de estas campañas.

Además, la regulación prohíbe que se financien campañas de publicidad política en estas plataformas por entes de terceros países ajenos a los Veintisiete miembros de la Unión Europea. Sin embargo, con estas limitaciones, las plataformas han optado por acabar de un plumazo con este tipo de anuncios digitales pagados. En Facebook o en Instagram ya no existen. Google ya no tiene repositorio público.

Por esa razón, los eurodiputados que han elevado a la Comisión varias preguntas temen que estos movimientos de Google y Meta en realidad escondan un intento de presionar a Bruselas para que se retracte de esta norma. "Estas medidas parecen constituir un ejercicio de poder y una campaña de presión contra las nuevas normas de la Unión y un esfuerzo por hacer descarrilar su aplicación".

Europa ya examina "las repercusiones de las decisiones"

Los eurodiputados preguntan a la Comisión si puede confirmar que esta nueva norma "no exige a las empresas que pongan fin a dicha publicidad", y si está "investigando" ya las decisiones de estas empresas, "poner fin a la publicidad sobre cuestiones políticas y sociales al tiempo que siguen promoviendo contenidos polarizadores y de odio a través de sus algoritmos de recomendación".

La pregunta se depositó en enero y ha sido ahora cuando el comisario Michael McGrath ha respondido. Confirma que Bruselas ha iniciado una investigación. "La Comisión está examinando las repercusiones de las decisiones de las empresas pertinentes, en particular a la luz de las directrices publicadas por la Comisión en abril de 2024 que recomiendan medidas concretas para reducir los riesgos en elecciones".

Además, McGrath recuerda que el artículo 39 del Reglamento de Servicios Digitales se sigue aplicando "a pesar de la supresión de las iniciativas relativas a bibliotecas de publicidad política". Se refiere al hecho de que Google haya eliminado esa interfaz pública, que correspondía a una práctica voluntaria "anterior". Los repositorios actuales, los exigidos por el artículo 39, son cruciales para los investigadores.