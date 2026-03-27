Recuperan una entrevista de Carlos Cuerpo hablando sobre sus amigos que dice mucho de cómo es el nuevo vicepresidente primero

El nuevo vicepresidente primero del Gobierno es Carlos Cuerpo. Fue anunciado el pasado jueves y este viernes ha jurado su cargo, junto a Arcadi España, que ha sido nombrado como nuevo ministro de Hacienda, ambos sustituyen a María Jesús Montero, que encabezará al PSOE en Andalucía con motivo de las elecciones autonómicas el próximo 17 de mayo.

Lo han hecho ante un ejemplar de la Constitución abierta en el artículo 100, el que hace referencia al nombramiento de los miembros del Gobierno a cargo del rey, Felipe VI en este caso. En el caso de Cuerpo, pronunció: "Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente primero del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros".

Las reacciones han surgido al instante y en redes sociales la usuaria @Anhgi_ ha recuperado una entrevista del nuevo vicepresidente primero en el programa Mis Raíces en Cuatro, conducido por Isabel Jiménez, en el que habla sobre sus mejores amigos. Dice mucho de cómo es personalmente.

Tener un amigo ministro

En la citada entrevista habló sobre cómo vivían sus amigos que fuera el ministro de Economía y sobre si le tratan diferente: "Para ellos yo creo que es una situación muchas veces cómica porque no se lo imaginan".

"Por WhatsApp sí, de vez en cuando hay alguna (vacilada) que ya tengo que entrar al trapo. Imagínate que de repente uno de tus mejores amigos está en la tele y está el presidente del Gobierno diciendo que es el nuevo ministro de Economía, pues parece un vídeo fake de IA, pero lo llevan bien", comentó Cuerpo.

Según contó, se vieron muy contentos de verle en ese puesto de trabajo, pero también preocupados al ver que "a lo mejor lo puedes estar pasando mal". Por eso son sus "defensores a ultranza".