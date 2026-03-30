Uno de los periódicos alemanes más prestigiosos habla en estos términos tan rotundos sobre el estado de Madrid

El Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), uno de los periódicos más prestigiosos de Alemania, ha destacado el "enorme crecimiento" que está teniendo Madrid y ha señalado que "los inmigrantes latinoamericanos y los refugiados que huyen de Trump son los principales impulsores del aumento de los precios de la vivienda".

El rotativo recuerda que Florida fue el "refugio predilecto y lugar de añoranza" para los "sudamericanos adinerados" durante "mucho tiempo", pero asegura que "España se está convirtiendo cada vez más en un destino atractivo": "Especialmente desde que Donald Trump llegó al poder y complicó la vida de los latinos en Estados Unidos, cada vez más personas se dirigen a la Península Ibérica, en particular a Madrid".

El Frankfurter Allgemeine Zeitung apunta que "los más adinerados suelen establecerse en el céntrico Barrio de Salamanca, con su majestuosa arquitectura del siglo XIX y sus exclusivas boutiques y restaurantes", por lo que "el barrio ya es conocido popularmente como la 'Pequeña Caracas': "Los inmigrantes están transformando Madrid en una ciudad global que hace tiempo superó a su rival española, Barcelona, y está a punto de alcanzar a París y Londres".

"Las propiedades de lujo se han encarecido un 95%"

"En Madrid, las propiedades de lujo se han encarecido un 95% desde 2014", dice el periódico alemán, que subraya que "a los compradores españoles les resulta cada vez más difícil seguir el ritmo de esta tendencia".

"Primero, se observó un aumento notable en el número de acentos sudamericanos en las calles. Más recientemente, se ha sumado el inglés americano: tras la reelección del presidente estadounidense, la península ibérica se convirtió en un destino atractivo para los refugiados de Trump", describe el periódico, que destaca que "en comparación con Nueva York, los precios de los inmuebles y los alquileres son asequibles para los norteamericanos, a pesar de su fuerte aumento".

Eso, admite el artículo, tiene otra cara: "Para muchos residentes locales se están volviendo inasequibles: los residentes de toda la vida y los jóvenes se están mudando a las afueras de las grandes ciudades o las están abandonando por completo. Están dejando paso a latinos adinerados, nómadas digitales y profesionales internacionales, muchos de los cuales hablan inglés".

"El 40% de los residentes nacieron fuera de España"

De hecho, señala que "en el centro de Madrid, el 40% de los residentes nacieron fuera de España" y apunta que "en realidad, la cifra es aún mayor, ya que no todos están registrados".

"España es actualmente el país más abierto de Europa. El gobierno de izquierdas ha anunciado la legalización de todos los inmigrantes que hayan residido en España durante al menos cinco meses para 2025. Más de medio millón de inmigrantes se beneficiarán de esta medida. Hay trabajo de sobra para ellos. En Madrid, la demanda de trabajadores de la construcción, camareros y cuidadores es muy alta en todas partes", dice el Frankfurter Allgemeine Zeitung.