Preguntan a Joan Roca si se está perdiendo cultura gastronómica en España: su respuesta, de 5 estrellas

El prestigioso cocinero Joan Roca, chef de El Celler de Can Roca, ha sido preguntado sobre si se ha perdido ya un poco de la cultura gastronómica en España y su respuesta no va a dejar indiferente a nadie.

"Sí, es cierto. Se ha ido perdiendo por razones diversas, sobre todo porque hay una pérdida de contacto con los mercados, donde podemos encontrarnos con los productos de proximidad y lo que nos dé una noción del momento del año en el que nos encontramos", ha respondido, en primera instancia, en una entrevista en El Diario que le ha realizado el periodista Matías de Diego.

Una de esas posibles causas, según ha comentado el hermano mayor de los Roca, estaría en los supermercados, "que han ido incorporando productos de otros lugares, de otras latitudes, y no puedes saber si las cerezas de diciembre son de aquí o de allí...".

"No quiero iniciar una guerra con los supermercados, ellos hacen su labor y está muy bien, pero la idea del mercado municipal al que llegaban los productos de los agricultores de los alrededores se está perdiendo", ha matizado el chef.

La idea del producto de proximidad "se está perdiendo" y, por lo tanto, genera que se tenga menos conocimientos "sobre qué comemos y de dónde viene". Este "problema" se da, sobre todo, en las ciudades, que "a medida que crecen pierden la noción de lo que se produce cerca de ellas".

Para el chef, si no se transportaran las materias primas de un lado a otro del planeta, impactaría "mucho menos" en el medioambiente. Por otro lado, también ha mencionado en la citada entrevista que actualmente "se come mejor que antes", aunque el único 'pero' es que parte de la alimentación se está dejando en manos de la industria alimentaria.

"Está bien que exista y que nos ayude a preparar un caldo o una base, pero es importante que cocinemos productos frescos, no todo procesado. Aun así, en España se come bien porque hay una cultura gastronómica que se mantiene y se busca", ha rematado el chef.