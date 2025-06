Preguntan a Mercedes Milá por todo lo que está pasando en el PSOE: ella sorprende y no deja indiferente a nadie

La periodista y presentadora de televisión Mercedes Milá opinó este martes durante una intervención en el programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles, sobre todo lo que está pasando en el PSOE tras conocerse el informe de la UCO relacionado con Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

"Qué tristeza profunda siento, profunda, por esta herida a la democracia y a todos los españoles. Realmente es un tema gravísimo e incomprensible, porque lo es, que durante 10 años Sánchez no se diera cuenta de nada de lo que estaban haciendo estos dos, si se demuestra lo que han hecho que parece ser que sí", ha afirmado.

Milá, entonces, ha defendido la presunción de inocencia del presidente del Gobierno: "Mientras no se demuestre lo contrario, Sánchez no ha hecho nada y es inocente. Así que no me digan que tiene que dimitir, irse, etc".

En su opinión, "Sánchez lo que tiene que hacer es trabajar y hacerlo bien en este momento y arreglar la situación tan límite de este momento". A estas palabras, Ónega ha añadido que también tiene que "vigilar que no nos roben desde su partido, que el dinero era de todos".

Precisamente, este martes también ha hablado del tema el actor José Sacristán, que ha asegurado que el Caso Koldo es "vergonzoso, terrible y lamentable". Se trata de "un punto y aparte" para el PSOE, ha apostillado, pidiendo una "solución terminante".

"Me parece sencillamente lamentable. Es un punto y aparte en la historia del PSOE. Que no se anden con paños calientes, esto no se soluciona ni muchísimo menos pidiendo perdón y haciendo estas propuestas de una inmediatez insuficiente a todas luces", ha valorado.